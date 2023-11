BLACK FRIDAY 2023: qual a origem da Black Friday? Entenda o que significa e saiba como surgiu a Black Friday

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Muitas são as dúvidas do público em relação à Black Friday 2023, que já tem data definida para este mês

Já no último semestre deste ano, têm sido frequentes as dúvidas dos consumidores em relação à Black Friday 2023, uma das épocas de maior movimentação de diversos segmentos do mercado de consumo.

Leia, nesta matéria, informações sobre:

Black Friday 2023 ;

O que é a Black Friday? ;

Origem da Black Friday ;



Quando é a Black Friday 2023?;



... A Black Friday 2023 é um dos períodos de maior movimentação do comércio, embora ainda deixe dúvidas no público - PEXELS.

O QUE É BLACK FRIDAY?

Popularizado no século XX, a expressão "Black Friday", de origem inglesa, pode assumir, no português, a tradução de "Sexta-feira Preta".

O termo referencia a época anual em que em que lojistas de segmentos inúmeros do mercado se organizam, em grande escala, para ofertar promoções, visando a queima de estoque.

ORIGEM DA BLACK FRIDAY

A tradição comercial surgiu nos Estados Unidos, originalmente datada para um único dia: a 4ª sexta-feira de novembro, que, no país, é o dia seguinte ao "Thanksgiving Day", celebração do Dia de Ação de Graças.

O dia da Black Friday acompanha a lógica de mercado norte-americana, de maneira que, após o feriado, a população costuma ir às ruas para fazer as compras de fim de ano.

No Brasil, a tradição da Black Friday ganhou popularidade em 2012 e, diferente de como é nos EUA, não está restrita a somente um dia, podendo ter promoções estendidas até janeiro do ano seguinte.

QUANDO É A BLACK FRIDAY 2023?

A Black Friday 2023 começa, no Brasil, no próximo dia 24 de novembro, pela regra de corresponder à 4ª sexta-feira do mês.

