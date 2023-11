BLACK FRIDAY 2023: veja como saber se o produto realmente está em promoção e se é equivalente ao preço

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com a aproximação da Black Friday 2023, muitas têm sido as dúvidas do público consumidor em relação a um dos períodos de maior aquecimento do mercado.

ORIGEM DA BLACK FRIDAY



Popularizado no Estados Unidos, no século XX, "Black Friday" é uma expressão que, no português, pode assumir a tradução de "Sexta-feira Preta".

Quanto ao seu significado, a época diz respeito ao período do ano em que lojistas se movimentam, em larga escala, para ofertar promoções para a queima de estoque.

A tradição acontece, no país de origem, durante um único dia: a 4ª sexta-feira de novembro, dia seguinte à comemoração do feriado do "Thanksgiving Day", Dia de Ação de Graças, quando o público vai às ruas para fazer as compras de fim de ano.

COMO SABER SE UM PRODUTO VALE A PENA NA BLACK FRIDAY?

Na época, é comum que os preços de alguns produtos encontrem-se em baixa. No entanto, é preciso se manter atento aos riscos, segundo a especialista em Direito do Consumidor e professora do Centro Universitário de Brasília (CEUB), Daniella Torres:

Fique atento a práticas de publicidade enganosa, como a indicação de preços de produtos em conjunto com valores unitários em letras pequenas. Se encontrar publicidade enganosa, denuncie.

Aprenda, abaixo, como saber se o produto equivale ao preço atribuído e se, de fato, está sendo alvo de um desconto:



Observe as variações de preço do produto desejado meses antes da temporada da data; se possível, ao longo de todo o ano;

Compare o preço do produto em mais de uma fornecedora, para observar se existe grande ou pequena diferença de valor;

Avalie a qualidade do produto e certifique-se de que o preço é proporcional ao que é oferecido.

Avalie as políticas de garantia da compra, sobretudo os prazos de troca ou devolução.

QUANDO É A BLACK FRIDAY 2023?

A Black Friday 2023, no Brasil, acontecerá, por regra, no próximo dia 24 de novembro, 4ª sexta-feira do mês.

