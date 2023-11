Black Friday 2023: Veja os produtos mais buscados da Black Friday no Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Dia que mobiliza o mercado brasileiro, tanto as lojas físicas quando o e-commerce, a Black Friday é uma data reservada para que diversos consumidores aproveitem grandes ofertas para comprar produtos nos preços mais baixos que o decorrer do ano.

Marcada para acontecer no dia 24 de novembro, a Black Friday deste ano pretende contar com um aumento de buscas sobre itens de determinados departamentos. Além de eletrônicos e eletrodomésticos, ofertas de passagens aéreas também estão em evidência. Confira na matéria.

Produtos mais buscados da Black Friday no Brasil

Segundo informações do site Buscapé (site comparador de ofertas do e-commerce), os produtos mais buscados durante a Black Friday no Brasil são:

Eletrônicos: smartphones, TVs, notebooks, tablets, consoles e jogos.

smartphones, TVs, notebooks, tablets, consoles e jogos. Eletrodomésticos: geladeiras, fogões, lavadoras de roupas, aspiradores de pó e microondas.

geladeiras, fogões, lavadoras de roupas, aspiradores de pó e microondas. Moda e estilo: roupas, calçados e acessórios.

roupas, calçados e acessórios. Produtos para o lar: móveis, decoração, utensílios domésticos e produtos de limpeza.

móveis, decoração, utensílios domésticos e produtos de limpeza. Jogos e consoles: jogos de videogame, consoles e acessórios.

jogos de videogame, consoles e acessórios. Produtos de beleza e cuidados pessoais: cosméticos, perfumes, produtos para cabelo e cuidados com a pele.

cosméticos, perfumes, produtos para cabelo e cuidados com a pele. Assinaturas de streaming: serviços de streaming de filmes, séries, música e jogos.

serviços de streaming de filmes, séries, música e jogos. Viagens e passagens aéreas: pacotes de viagens, passagens aéreas e aluguel de carros.

Os eletrônicos sempre aparecem como uma boa alternativa para se investir durante a Black Friday, já que os preços sempre cai durante a data. Diversas lojas costumam lançar ofertas relâmpagos dentro das 24 horas que acontece a Black Friday.

É importante lembrar que os preços dos produtos podem variar de loja para loja, por isso é importante comparar as ofertas antes de comprar.

BLACK FRIDAY: Não Caia Nessas Armadilhas Nas Suas Compras!



Nesta sexta-feira, haverá muitas alternativas de compras para a economia e a economia do país da Black Friday.



As ofertas da Black Friday aparecem todos os anos, assim como os inúmeros casos de fraude na Balck Friday. Os preços baixam e as devoluções de pedidos também são grandes. Antes de comprar você precisa entender melhor os direitos do consumidor na Black Friday e evitar cair em golpes de "Black Fraude"!

" />