Black Friday passagens aéreas: Saiba como conseguir as passagens mais baratas

A busca por passagens aéreas em menor preço não para e será ainda mais intensificada neste mês de novembro. Isso porque é quando acontece a Black Friday - marcada para o dia 24 -, data no qual o mercado dos mais diversos setores se mobiliza para oferecer inúmeras promoções.

Não será diferente com o setor de viagens e turismo. Algumas plataformas de venda de passagens, além das próprias companhias aéreas, já entraram no clima de "Black November".

Mas antes de escolher a oferta certa para comprar suas passagens aéreas, é importante considerar os seguintes fatores:

Preço: Compare preços de diferentes companhias aéreas e agências de viagens para encontrar a melhor oferta.

Condições: Leia atentamente as condições de compra, incluindo prazo de validade, taxas e política de cancelamento.

Reputação: Pesquise a reputação do site antes de comprar.



Nesta sexta-feira, haverá muitas alternativas de compras para a economia e a economia do país da Black Friday.



As ofertas da Black Friday aparecem todos os anos, assim como os inúmeros casos de fraude na Balck Friday. Os preços baixam e as devoluções de pedidos também são grandes. Antes de comprar você precisa entender melhor os direitos do consumidor na Black Friday e evitar cair em golpes de "Black Fraude"!

Dicas para encontrar as melhores ofertas de passagens aéreas

Confira abaixo algumas dicas para encontrar as melhores ofertas de passagens aéreas no mercado:

Seja flexível: As passagens aéreas costumam ser mais baratas se você viajar fora de temporada ou em dias da semana. Ou seja, ter flexbilidade com as datas e horários de sua viagem é um facilitador.

Compre com antecedência: Quanto mais cedo você se planejar e comprar sua passagem, mais chances terá de encontrar uma boa oferta.

Fique ligado em alertas de preços: Diversas plataformas permitem que você se inscreva para receber alertas de preços para destinos específicos. Com isso, você receberá notificações quando o preço da passagem aérea que você deseja cair.