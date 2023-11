RESULTADO DA LOTOFÁCIL 2953 AO VIVO: confira o RESULTADO do concurso 2953 da LOTOFÁCIL de hoje, 13/11

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O resultado da Lotofácil 2953, cujo prêmio está avaliado em R$ 1,7 milhão. é revelado pela Caixa Econômica Federal (CEF) nesta segunda-feira, 13/11. Confira agora o resultado da Lotofácil 2953 com todas as dezenas sorteadas. Veja também nesta matéria: Resultado da Lotofácil 2953 ao vivo



Como comprar a Lotofácil hoje?



Como apostar na Lotofácil?



Como ganhar na Lotofácil 2953?



Prêmio da Lotofácil

RESULTADOS DA LOTOFÁCIL 2953 AO VIVO Concurso: 2953 Data do sorteio: 13/11/2023 Números sorteados: COMO COMPRAR A LOTOFÁCIL?

Como adquirir uma aposta na Lotofácil? Presencialmente em casas lotéricas

Online pelo site de apostas da Caixa ou pelo aplicativo da Loterias Caixa. Quanto custa a Lotofácil?

A aposta de até 15 números custa R$ 3,00.

Até que horas pode apostar na Lotofácil?

Até as 19h do dia do sorteio.

COMO APOSTAR NA LOTOFÁCIL?

Para apostar na Lotofácil, o jogador pode:

Escolher entre 15 a 20 dezenas dentre as 25 disponíveis;

Optar por deixar que o sistema escolha os números através da Surpresinha.



Assista ao vídeo e entenda detalhes da aposta na Lotofácil

COMO GANHAR NA LOTOFÁCIL 2953?

Parcialmente: acertanto entre 14 e 14 dezenas sorteadas;

Totalmente: acertando as 15 dezenas.



PRÊMIO DA LOTOFÁCIL

O valor do prêmio da Lotofácil aos ganhadores pode variar significativamente, dependendo do número de dezenas corretas e da quantidade de jogadores que escolheram os mesmos números.

Por exemplo, se três jogadores acertarem todas as dezenas sorteadas no concurso 2953 da Lotofácil, o prêmio de R$ 1,7 milhão será dividido entre eles, totalizando R$ 850 mil para cada um.