Quase um terço dos bares e restaurantes pretendem contratar até o fim do ano em PE

De acordo com os resultados da pesquisa, 35% das empresas tiveram lucro em setembro, um aumento em relação aos 31% registrados em agosto

Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) em Pernambuco, entre os dias 26 de outubro e 3 de novembro, com empresários do setor de alimentação fora do lar em todo o estado, aponta que 31% dos empreendedores pretendem contratar funcionários até o fim de 2023. Outros 62% esperam manter o quadro atual de funcionários e somente 7% indicaram que podem demitir.

Entre os motivos mais citados para as novas contratações estão: suporte para o aumento da demanda (66%), lançamento de novos serviços e/ou produtos (17%), necessidade de gestão e reorganização (17%) e abertura de nova filial e/ou unidade de negócios (11%). Aos entrevistados que pretendem contratar, foi dada a opção de múltiplas escolhas sobre os motivos.

O estudo também destaca outros sinais de recuperação do setor. De acordo com os resultados da pesquisa, 35% das empresas tiveram lucro em setembro, um aumento em relação aos 31% registrados em agosto. Além disso, 44% das empresas ficaram em equilíbrio, contra 47% no mês anterior.

REAJUSTE DO CARDÁPIO

Outro dado interessante do levantamento é que mais de um quarto das empresas optaram por não reajustar o cardápio, mostrando uma preocupação em manter os preços acessíveis para os clientes. Entre aqueles que realizaram ajustes, 33% optaram por reajustes abaixo da inflação dos últimos 12 meses, enquanto 34% ajustaram seus preços conforme a inflação e 6% optaram por ajustes acima da média.

“Apesar das inúmeras dificuldades enfrentadas pelo setor de alimentação fora do lar nos últimos anos, os resultados da pesquisa mostram que estamos no caminho da recuperação. É muito pouco ainda, mas é positivo ver que 35% das empresas tiveram lucro em setembro. Além disso, a perspectiva de contratações para o final de ano é um sinal de que os empresários estão confiantes na retomada da economia e na demanda dos consumidores”, diz Tony Sousa, presidente da Abrasel em Pernambuco.

Ainda assim, apesar dos sinais de recuperação, quando o assunto é endividamento, 38% dos estabelecimentos ouvidos dizem ter dívidas em atraso. Dentre esses, 65% acumulam débitos relacionados a impostos federais, 44% impostos estaduais, 44% encargos trabalhistas, 33% fornecedores de insumos, 26% taxas municipais, 26% devem o aluguel, 21% serviços públicos, 7% fornecedores de equipamentos e 5% empregados.

INDICADORES DA PESQUISA

A pesquisa da Abrasel em Pernambuco é um importante indicador da situação do setor de alimentação fora do lar no estado e pode ajudar empresários e investidores a tomar decisões estratégicas para o futuro.