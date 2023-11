Pagamento do PIS 2024 para nascidos em janeiro e fevereiro já tem previsão; veja quem tem direito ao PIS 2024, pela previsão do calendário PIS 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Parte dos mais de 24 milhões beneficiários alvos dos pagamentos do abono salarial do PIS/Pasep 2024, do ano-base 2022, já tem apresentado dúvidas quanto aos pagamentos

QUEM TEM DIREITO AO PIS 2024?



A distribuição dos valores referentes ao abono salarial do PIS ano-base 2022 será voltada a todos os beneficiários que corresponderem aos seguintes critérios de recebimento:

Critérios de recebimento do PIS 2024, do ano-base 2022.

TABELA PIS 2024

Com base na proposta do Governo Lula (PLN 29/23) de reajuste do atual teto do salário mínimo, em 2024, para o novo teto de R$ 1.421 (+7,65%), a provável tabela do PIS 2024, ainda não oficializada, é a seguinte:

MESES TRABALHADOS NO ANO-BASE 2022 PROVÁVEL VALOR DA PARCELA

R$ 118,41 2 R$ 236,82 3 R$ 355,23 4 R$ 473,64 5 R$ 592,05 6 R$ 710,46 7 R$ 828,87 8 R$ 947,28 9 R$ 1.065,69 10 R$ 1.184,10 11 R$ 1.302,51 12 R$ 1.421

CALENDÁRIO PIS 2024

O calendário do PIS 2024 deve ser divulgado até dezembro deste ano, após passar por análise e aprovação do Conselho do Fundo de Amparo do Trabalhador (CODEFAT).

Tendo como referência os últimos pagamentos do benefício, espera-se que o benefício do PIS 2024 seja distribuído durante o primeiro semestre do próximo ano, entre fevereiro a julho de 2024.

CONSULTA PIS 2024

A disponibilidade do abono salarial do PIS 2024, uma vez que forem iniciados os pagamentos, pode ser consultada pelos seguintes meios:

POR APLICATIVOS

No aplicativo CAIXA Tem , disponível para Android e iOS;

, disponível para Android e iOS; No aplicativo CAIXA Trabalhador , disponível para Android e iOS;

, disponível para Android e iOS; No aplicativo Carteira de Trabalho Digital , disponível para Android e iOS;

, disponível para Android e iOS; No aplicativo FGTS, disponível para Android e iOS.

PELO TELEFONE

No número 0800 726 0207 , atendimento através do serviço Caixa Cidadão ;

, atendimento através do serviço ; No número 135, atendimento da Previdência Social, utilizando o CPF.

POR SITES

No site do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), clicando aqui;

(CNIS), clicando aqui; No site da CAIXA Econômica Federal , clicando aqui;

, clicando aqui; No site do INSS, clicando aqui.

