Crédito para o empreendedorismo chega ao interior pernambucano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Levando suporte financeiro para micro e pequenos empreendedores do Estado, a Caravana do Crédito vai percorrer 16 cidades até dezembro deste ano. Nesta quinta-feira (16), Gravatá será o segundo município a receber a iniciativa da Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (SEDEPE), fazendo com que os moradores do interior de Pernambuco tenham acesso a crédito fácil e sem burocracia para ampliar, incrementar ou diversificar o seu negócio.

A ação é realizada em parceria com a prefeitura da cidade, no horário das 8h às 13h, no seguinte endereço: rua Sérgio Lorêto, 255, no Centro de Gravatá. A iniciativa busca impulsionar financiamentos e créditos para empreendedores, sejam eles dos setores de comércio ou serviços, como turismo e bares e restaurantes. Nesta primeira semana, a Caravana do Crédito também passou por Passira.

Ideia é descentralizar o crédito

O objetivo principal da ação é descentralizar as demandas de crédito junto aos empreendedores do interior do Estado. Levar os financiamentos para todos de forma rápida e desburocratizada. O pequeno produtor rural, os microempresários e qualquer pessoa que tenha o sonho de investir, mas falta dinheiro, capital de giro, vão ter nas linhas de créditos da AGE a possibilidade, com juros baixíssimos, de melhorar e ampliar o seu negócio.

“A ideia da Caravana surgiu para a Agência de Empreendedorismo chegar mais próxima das pessoas. Tanto as que querem renovar o financiamento conosco, assim como trazer novas oportunidades de crédito junto aos municípios”, afirma Angella Mochel, diretora-presidente da AGE. “A escolha dos municípios foi um mapeamento que fizemos e identificamos o maior volume de demanda de necessidade de crédito. Nos próximos dois meses vamos avaliar a execução, fazer as melhorias necessárias para 2024”, completou.

Foco nos micro e pequenos

Um dos fatores importantes da Caravana do Crédito é o processo de desburocratização do serviço. Equipes com analistas de crédito farão atendimentos para orientar sobre o acesso às linhas de crédito e encaminhar propostas de financiamento para projetos de investimento e empreendedorismo. Também estarão oferecendo oportunidade para quem já tem financiamento com a agência de fomento renegociar suas dívidas e poder fazer uma renovação.

Atualmente, a AGE tem duas linhas que poderão ser solicitadas pelos micro e pequenos empreendedores, além de empresas maiores. São elas: AGE Microcrédito e AGE Empresas. Na primeira, a agência disponibiliza até R$ 3 mil para pagamento em até dez meses e sem carência. Já na segunda linha, o crédito pode ser de até R$ 21 mil para quem é Microempreendedor Individual (MEI) ou até R$ 500 mil para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). Neste caso, o prazo de pagamento é de 36 meses, com carência de seis meses já inclusos no prazo total.

A Caravana do Crédito é uma parceria do Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (SEDEPE) e suas vinculadas, a Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE) e a Junta Comercial de Pernambuco (Jucepe), com o Sebrae-PE e as prefeituras municipais. A ideia é fortalecer as Salas do Empreendedor e o programa Bora Empreender, do Governo do Estado.

SERVIÇO:



Caravana do Crédito

Cidades: Gravatá

Período: 16 de novembro

Cidades: Bezerros, Bonito e Sairé

Período: 20 e 21 de novembro

Cidades: Altinho, Cupira, Caruaru e Panelas

Período: 23 e 24 de novembro

Cidades: Garanhuns, Lajedo, Bom Conselho e Jupi

Período: 4 a 6 de dezembro

* Período sujeito a alterações