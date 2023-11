Setor de serviços em Pernambuco volta a crescer, com alta de 1% em setembro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O volume de serviços em Pernambuco cresceu 1%, de acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada nesta terça-feira (14) pelo IBGE. O resultado é o sexto mais alto do País, empatado com o Pará, e tem percentual superior à média brasileira, que apresentou queda de 0,3%, próxima à estabilidade. Em agosto, o estado havia registrado retração de 2,5% no segmento.

Na comparação entre setembro deste ano e o mesmo período de 2022, o Estado registrou um recuo de 1,6% no setor de serviços, ligeiramente mais significativo do que o percentual registrado no País, cuja redução foi de 1,2%.

Por outro lado, no acumulado do ano, o crescimento de Pernambuco foi de 4%, empatado com Roraima, enquanto a média brasileira foi inferior (3,4%). Na variação acumulada dos últimos 12 meses (outubro de 2022 a setembro de 2023), também houve crescimento nos índices do estado, desta vez de 4,8%, enquanto a expansão no Brasil foi de 4,4%.

AVANÇO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

Entre as cinco atividades de serviços pesquisadas pela PMS, os serviços de informação e comunicação estão em primeiro lugar, com alta de 6,3% em setembro na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Os transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio tiveram índice de 0,1%, próximo à estabilidade.

As maiores perdas ficaram na categoria Outros serviços, que incluem a compra, venda e aluguel de imóveis, atividades de apoio à agricultura, à pecuária e gestão de resíduos sólidos (-14%). Serviços prestados às famílias (-8,6%) e os serviços profissionais, administrativos e complementares (-4%) foram as demais categorias que tiveram resultados negativos.

Na variação acumulada de janeiro a setembro frente ao mesmo período de 2022, a primeira posição no ranking também ficou com serviços de informação e comunicação (9,3%). Os transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio vêm em seguida, com alta de 7,9%, junto aos serviços prestados às famílias (0,4%). Os serviços profissionais, administrativos e complementares (-0,2%) e outros serviços (-10%) apresentaram recuo no período.

Já no acumulado dos últimos 12 meses em comparação ao mesmo período do ano anterior, os transportes, serviços auxiliares aos transportes e correios assumiram a dianteira, com avanço de 8,4%. Os serviços de informação e comunicação estão em segundo lugar, com 7,9% e, na sequência, estão os serviços profissionais,

administrativos e complementares (3,6%). Os serviços prestados às famílias tiveram retração de 0,4%, e o segmento de outros serviços apresentou queda de 9%.

DESEMPENHO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS

No índice de volume das atividades turísticas medido pela PMS, Pernambuco teve leve queda de 0,1% em setembro, o que, na prática, configura estabilidade. Esse foi o sexto índice mais baixo entre as 12 localidades pesquisadas. No Brasil, a alta foi de 1,5%. Os dois outros estados nordestinos presentes na pesquisa, Bahia e Ceará, tiveram alta de 1,6% e queda de 1,7%, respectivamente.

Quando se considera a variação entre setembro deste ano e o mesmo período do ano passado, Pernambuco teve o segundo pior índice, com recuo de 4,6%, à frente apenas do Ceará (-6,9%), em contraste com a alta de 6,4% a nível nacional. No acumulado do ano, embora o estado tenha obtido um aumento de 1,8%, este foi o terceiro percentual mais baixo do país, seguido pelo Ceará (1%) e pelo Distrito Federal (0,2%). Por sua vez, no acumulado dos últimos 12 meses, todos os estados tiveram índices positivos, mas Pernambuco teve o menor avanço do país, de 1,2%, contra 9,2% na média brasileira.