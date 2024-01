Como se inscrever no Bolsa Família 2024 pela internet? Veja o passo a passo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Neste matéria, veja o processo para que você possa realizar seu cadastro no programa de maneira eficiente e sem sair de casa.

O Bolsa Família, um programa fundamental de transferência de renda do Governo Federal, introduziu um método de inscrição mais conveniente e acessível para os cidadãos.

Inscrição no Cadastro Único Para Programas Sociais (CadÚnico)



Para se candidatar ao Bolsa Família, é imprescindível que o interessado esteja registrado no CadÚnico.

Esse sistema coleta informações de famílias brasileiras com baixa renda e constitui um critério essencial para a elegibilidade a diversos benefícios sociais do governo.

O CadÚnico é voltado para famílias cuja renda por pessoa não ultrapassa meio salário mínimo (R$ 660) ou cuja renda mensal total não excede três salários mínimos (R$ 3.960).

Como Efetuar o Cadastro



Embora ainda seja possível realizar o cadastro pessoalmente nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), agora também é oferecida a opção de pré-cadastro online através do aplicativo CadÚnico, disponível para smartphones com sistemas Android e iOS.

Após a conclusão do pré-cadastro online, é necessário validar as informações e documentos em uma visita ao CRAS.

Procedimento para o Cadastro



Para o registro no CadÚnico, é necessário:

Identificar um responsável pela família que responderá pelo cadastro. Essa pessoa deve ser membro da família, residir no mesmo lar e ter, pelo menos, 16 anos de idade. Idealmente, essa pessoa deve ser uma mulher, portando CPF ou Título de Eleitor.



Para famílias indígenas e quilombolas, são aceitos documentos alternativos, além do CPF e do Título de Eleitor.



Documentos Necessários



Na visita ao CRAS para a finalização do cadastro, é importante levar documentos que comprovem a identidade de todos os membros da família, como:

Certidão de Nascimento ou Casamento;



CPF;



Carteira de Identidade (RG);



RANI (para indígenas);



Carteira de Trabalho;



Título de Eleitor.



Recomenda-se também apresentar um comprovante de residência para facilitar o registro do endereço.

Calendário Bolsa Família 2024

Veja quando o pagamento do Bolsa Família vai ser liberado. - Divulgação/Ministério do Desenvolvimento

Fonte: Catraca Livre.

