Cesgranrio Caixa 2024: Veja como funciona a prova da Cesgranrio, banca do concurso da Caixa

As provas serão realizadas simultaneamente em 180 cidades brasileiras, marcando um esforço significativo de inclusão e acessibilidade.

A Fundação Cesgranrio foi escolhida como a entidade responsável por organizar o inovador Concurso Nacional Unificado, apelidado carinhosamente de 'Enem dos concursos'.

Este certame tem como objetivo preencher 6.640 vagas em diversos órgãos da administração federal, representando uma grande oportunidade para candidatos de todo o país.

Como Serão as Questões?



Com uma vasta experiência em concursos de grande escala, como o que realizou para o Banco do Brasil em 2021 com 1,6 milhão de candidatos, a Cesgranrio traz uma abordagem renovada para a elaboração das questões.

Observou-se uma evolução na forma de abordagem nas últimas décadas, sugerindo que as provas anteriores da Cesgranrio podem não ser um guia confiável para este novo concurso.

Este cenário desafia os candidatos a se prepararem para questões que demandam uma forte capacidade de interpretação e análise.

Preparação para o Concurso



Enquanto aguardam a publicação do primeiro edital, que trará diretrizes claras para estudos, os candidatos são aconselhados a focar nas disciplinas comuns em concursos e a praticar com questões anteriores da Cesgranrio. Esta preparação antecipada é essencial, dada a nova proposta do concurso.

Aspectos do Concurso



Distanciando-se das típicas provas baseadas em memorização, o Concurso Nacional Unificado promete avaliar os candidatos de uma forma mais abrangente e significativa, especialmente nas questões de Exatas.

Etapas e Cronograma do Concurso

Encerramento da adesão dos órgãos ao concurso: 29 de setembro;



Publicação do edital: prevista até 20 de dezembro;

Data das provas: estimada para 25 de fevereiro de 2024, com uma divisão entre provas objetivas e específicas/dissertativas;



Divulgação dos resultados da primeira fase: até o final de abril de 2024;



Início dos cursos de formação: entre junho e julho de 2024.



Os candidatos terão a oportunidade de pagar uma única taxa de inscrição e concorrer a várias vagas na mesma área de atuação, com a seleção baseada na pontuação obtida nas provas.

A expectativa é que a taxa de inscrição seja aproximadamente R$ 100, com possibilidade de isenção para candidatos de baixa renda e beneficiários do Bolsa Família.

Orientações Gerais



O Ministério da Gestão e Inovação forneceu orientações valiosas para os participantes, incluindo a limitação de uma inscrição por CPF, critérios específicos por área, e um edital unificado para diversas seleções governamentais.

A validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogada.

Esta nova abordagem do Concurso Nacional Unificado representa uma mudança significativa na maneira como os concursos públicos são realizados no Brasil, oferecendo uma oportunidade única para milhares de candidatos em busca de uma carreira no serviço público.

Fonte: O Globo.

