Concurso INSS 2024 nível médio: inscrição começa quando? Saiba vagas previstas para o novo concurso do INSS 2024 nível médio

Veja detalhes do que se sabe sobre o concurso do INSS 2024

O INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, é um órgão federal brasileiro vinculado ao Ministério da Economia, incumbido da administração e execução da Previdência Social no país.

Sua principal missão engloba a administração das contribuições previdenciárias, a concessão e o pagamento de benefícios como aposentadorias, auxílios e pensões. Adicionalmente, busca promover a inclusão social por meio de programas como o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Uma das formas de integrar o corpo de funcionários do INSS é por meio da participação no concurso do órgão, o qual, conforme informações divulgadas, está programado para ocorrer em 2024.

Concurso INSS 2024 nível médio: quais vagas podem ser ofertadas?



Para aqueles em busca de informações sobre o concurso do INSS 2024 de nível médio, é importante saber que o certame oferece uma variedade de oportunidades salariais.

A confirmação da previsão de um novo concurso INSS 2024 de nível médio foi feita pelo presidente do INSS, Alessandro Stefanutto.

A expectativa é que o concurso disponibilize vagas para o cargo de Analista, abrangendo diversas áreas de especialização, além de vagas para Técnico.

Outro indicativo que reforça a possibilidade desse concurso ocorrer neste ano é a inclusão do mesmo na Proposta Orçamentária da Previdência Social para 2024, conforme estabelecido pela resolução do Conselho Nacional de Previdência Social.

Essa proposta prevê a alocação de 7.655 profissionais na carreira do Seguro Social (Técnico e Analista), totalizando 9.229 vagas, incluindo também as oportunidades destinadas à carreira de Médico Perito.

Autorização para o concurso do INSS 2024 nível médio



O mais recente pedido de autorização para o concurso do INSS nível médio contemplou a solicitação de 7.655 vagas, distribuídas da seguinte forma:

Técnico do Seguro Social: 5.819 vagas; e



Analista do Seguro Social: 1.836 vagas.

No caso do cargo de Analista, as oportunidades seriam distribuídas em várias áreas de especialização.

Último concurso do INSS

O concurso do INSS do ano de 2022 está atualmente em fase de nomeação dos candidatos aprovados, com um incremento de 25% no número de convocados, totalizando 1.250 novos nomeados.

O presidente do Instituto Nacional de Seguridade Social, Glauco André Fonseca Wamburg, anunciou que as nomeações seriam realizadas em julho de 2023.

A seleção original ofereceu 1.000 vagas imediatas e 2.373 vagas para formação de cadastro de reserva.

Em 10 de agosto de 2023, o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, participou de uma reunião com líderes da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social (CNTSS/CUT) e representantes dos Sindicatos dos servidores públicos federais para discutir o tema.

Durante a reunião, os representantes sindicais enfatizaram a necessidade de contratar os aprovados remanescentes do concurso de 2022 e solicitaram a abertura de um novo edital para suprir a carência de mão de obra.

Stefanutto não se opôs aos pontos levantados pelos representantes e comprometeu-se a conduzir estudos visando viabilizar um novo edital para o cargo de Analista do Seguro Social.

Concurso INSS 2024 nível médio: inscrição começa quando?

Conforme informações da nota técnica, o órgão possui um total de 24.595 cargos vagos, distribuídos entre as seguintes carreiras:

Técnico: 22.120 vagas em aberto;



Analista: 2.475 vagas em aberto.



Nos últimos sete anos, o Instituto Nacional do Seguro Social perdeu 12.945 membros de sua equipe devido a desligamentos, aposentadorias, óbitos e outros motivos.

No entanto, ainda não há informações atualizadas sobre a data de abertura das inscrições para o concurso do INSS em 2024.

Quando foi o último concurso do INSS? Veja último edital do INSS

Quando foi o último concurso do INSS? Veja último edital do INSS O que cai no concurso do INSS nível médio? Saiba o que estudar

