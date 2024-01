Bolsa Família 2024: Confira quando você vai receber o seu pagamento e como consultar o benefício

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Caixa Econômica Federal recentemente divulgou notícias animadoras para os beneficiários do Bolsa Família: o reinício dos pagamentos do programa para o ano de 2024.

Este comunicado, o primeiro deste ano, tem gerado uma grande expectativa entre os participantes, que estão ansiosos para entender os detalhes sobre os procedimentos e datas de recebimento do benefício.

Orientações para Consultar as Datas de Pagamento

Para determinar as datas em que o Bolsa Família será pago, a Caixa Econômica Federal baseia-se no Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários.

Assim, é fundamental que cada pessoa inscrita no programa preste atenção ao último dígito do seu NIS, já que ele indica o dia específico do depósito do benefício.

Fica a recomendação para que os beneficiários mantenham-se regularmente informados sobre o calendário do Bolsa Família, evitando assim perder os prazos estabelecidos para os saques.

Calendário de Janeiro de 2024

A Caixa já disponibilizou as datas de pagamento para o mês de janeiro de 2024.

Os beneficiários do Bolsa Família terão direito a um valor base de R$ 600,00, que pode ser incrementado caso haja dependentes entre 0 e 17 anos ou em situação de gestação na família.

A seguir, estão as datas específicas de depósito, organizadas conforme o último dígito do NIS de cada beneficiário, facilitando assim a consulta e o planejamento para o recebimento do auxílio.

NIS final 1: 18 de janeiro;



NIS final 2: 19 de janeiro;



NIS final 3: 22 de janeiro;



NIS final 4: 23 de janeiro;



NIS final 5: 24 de janeiro;



NIS final 6: 25 de janeiro;



NIS final 7: 26 de janeiro;



NIS final 8: 29 de janeiro;



NIS final 9: 30 de janeiro;



NIS final 0: 31 de janeiro.

