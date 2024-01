Movimentação de açúcar ensacado tem aumento de 38% no Porto de Suape em 2023

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Complexo Industrial Portuário de Suape movimentou 211,3 mil toneladas de açúcar ensacado em 2023, superando em 38% o resultado do ano anterior, que chegou a 153,2 mil toneladas. Os portos de Suape e Recife se complementam na movimentação de açúcar em Pernambuco. Enquanto Suape embarca o produto ensacado, Recife comanda o transporte a granel.

O açúcar ensacado está no ranking das mercadorias mais movimentadas no Porto de Suape. E o ano de 2024, que começou há três semanas, já vem registrando operação de grande porte envolvendo um dos principais produtos de exportação de Pernambuco.



No Cais 1, nesta segunda-feira (22), o navio Neptune J, de bandeira de Palau, país insular da Oceania, está sendo abastecido com 23,2 mil toneladas do produto desde o último dia 13. A embarcação veio de Trípoli, no Líbano, e retornará para o local de origem na próxima quarta-feira (24). O açúcar é produzido em engenhos da Zona da Mata Sul, localizados a poucos quilômetros do porto, o que facilita o escoamento para várias partes do país e do mundo.

“Suape está situado a poucos quilômetros das principais usinas produtoras de açúcar da Mata Sul de Pernambuco, fato que facilita o escoamento da produção. Além disso, a estrutura dos nossos cais otimizam o transporte da carga, trazendo mais competitividade à indústria açucareira do Estado”, enfatiza o diretor de Desenvolvimento e Gestão Portuária, Nilson Monteiro.

VEÍCULOS CRESCERAM MAIS DE 40%

O Hub de Veículos do Complexo de Suape, o maior do Norte/Nordeste, também teve crescimento significativo. De janeiro a dezembro de 2023, o aumento foi de 42% na movimentação de automóveis em relação ao ano anterior.

No total, 80.604 unidades passaram pelo porto, entre operações de exportação, importação e transbordo, tornando o hub o mais movimentado do Norte/Nordeste. No ano passado, a atividade mobilizou 56.932 veículos.

A Autoridade Portuária registrou 1.509 atracações de navios no ano passado e manteve, até novembro, a liderança nacional na movimentação de granéis líquidos e no transporte de cabotagem, além de primeiro lugar no transporte de contêineres. O balanço oficial será divulgado pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), nesta segunda quinzena de janeiro de 2024.