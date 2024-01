Décimo Terceiro do INSS 2024: Valor é antecipado? Veja como funcionam os pagamentos neste ano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Este ano, os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) irão receber o décimo terceiro salário de acordo com um cronograma diferente do adotado em 2022.

Este ano, os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) irão receber o décimo terceiro salário de acordo com um cronograma diferente do adotado em 2022.

Naquele ano, o governo federal optou por antecipar os pagamentos para os meses de maio e junho.

Mas, como anunciado pelo INSS e reportado pelo jornal Valor, em 2024, as parcelas do décimo terceiro serão pagas nos meses tradicionais de agosto e novembro, sem previsão de antecipação.

Décimo Terceiro do INSS

No último ano, o décimo terceiro do INSS beneficiou cerca de 32,5 milhões de pessoas, totalizando um investimento de aproximadamente R$ 62,7 bilhões.

Esse benefício anual é essencial para os segurados e dependentes da Previdência Social, incluindo os que receberam auxílios variados, como por incapacidade temporária, acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão.

O valor de cada pagamento é calculado com base no benefício recebido no mês de dezembro.

Pagamento do Décimo Terceiro

O INSS efetua o pagamento do décimo terceiro em duas parcelas: a primeira, correspondente a até metade do valor do benefício mensal, é depositada em agosto; a segunda, que complementa o valor total do abono anual, é paga em novembro.

Esses pagamentos são realizados junto com os benefícios mensais regulares, o que exige dos beneficiários uma atenção especial para o planejamento financeiro adequado.

Atualização sobre o Piso do INSS para 2024

Para o ano de 2024, o novo piso dos benefícios do INSS foi estabelecido em R$ 1.412, um acréscimo de 8,4% em relação ao ano anterior. Com isso, o teto dos benefícios do INSS passa a ser de R$ 7.786,01.

Como Verificar Datas e Valores dos Pagamentos

Os aposentados e pensionistas podem conferir as datas dos pagamentos utilizando o último número do cartão de benefício, sem contar o dígito verificador.

Quem já é beneficiário do INSS deve seguir a data habitual de recebimento do seu benefício. Para consultar o valor do pagamento, é possível acessar o site ou o aplicativo Meu INSS, ou entrar em contato com a Central 135.

Em 2024, o INSS planeja realizar pagamentos mensais a mais de 39 milhões de brasileiros, entre benefícios assistenciais e previdenciários.

Deste total, aproximadamente 26,1 milhões de beneficiários recebem até um salário mínimo, enquanto os outros 12,8 milhões têm benefícios acima do piso nacional.

Fonte: BMeCNews.



Confira também: