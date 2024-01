Empréstimo Bolsa Família quando vai ser liberado? Veja se tem previsão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Beneficiários do programa Bolsa Família buscam contar com o empréstimo consignado; saiba o que diz o governo federal

Em 11 de setembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal (STF) emitiu uma decisão unânime, reafirmando a validade da legislação que possibilitou a concessão de empréstimos consignados aos beneficiários do Bolsa Família durante o ano de 2023.

Essa medida abrange tanto os participantes do programa Bolsa Família quanto aqueles vinculados a outros programas sociais de transferência de renda, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A decisão do STF suscitou expectativas entre os beneficiários do Bolsa Família, que aguardam com grande expectativa pela liberação dos empréstimos.

Após o pronunciamento do STF, o governo federal se posicionou a respeito da possibilidade de autorizar esses empréstimos. As considerações do governo a esse respeito serão detalhadas a seguir.

Consignado do Bolsa Família foi autorizado pelo STF



Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) analisaram uma ação movida pelo PDT que contestava uma modificação nas diretrizes para acesso a empréstimos consignados pelo Bolsa Família, implementada em 2022 durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A legislação objeto de debate permitia que beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e de programas federais de transferência de renda, como o Bolsa Família, adquirissem empréstimos consignados, desde que as parcelas fossem descontadas diretamente na fonte.

O PDT argumentou que tal medida poderia agravar o problema do endividamento excessivo, expondo os beneficiários a situações de vulnerabilidade ao comprometer parte de sua renda antes mesmo de recebê-la.

Adicionalmente, a ação questionou o aumento do limite de renda para trabalhadores com carteira assinada e beneficiários do INSS que podem destinar a empréstimos consignados, elevando-o de 35% para um máximo de 45%.

Empréstimo Bolsa Família quando vai ser liberado?



Mesmo diante da decisão unânime do Supremo Tribunal Federal (STF), o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome manifestou a sua intenção de manter a proibição do sistema de solicitação de empréstimo consignado por parte dos beneficiários do Bolsa Família.

Atendemos famílias abaixo da linha da pobreza. Se você comprometer um valor mensal do Bolsa Família com pagamento de prestação, pode comprometer o principal objetivo do programa, que é alimentação disse o ministro Wellington Dias, através de nota.



Conforme esclarecido pelo Ministério do Desenvolvimento Social, a decisão de vetar tem como finalidade "prevenir o endividamento de pessoas em situação de vulnerabilidade".

O empréstimo consignado é uma modalidade de crédito na qual o indivíduo solicita um montante e, em contrapartida, realiza o reembolso por meio de descontos mensais em suas parcelas de benefícios. Isso implica que o beneficiário passa a receber um valor menor a cada mês até quitar integralmente a dívida.

Por outro lado, o Bolsa Família, ao contrário de um salário convencional, é um benefício de natureza emergencial oferecido pelo governo com o propósito de garantir que as pessoas não enfrentem a fome.

Comprometer essa renda com um empréstimo pode ser arriscado, pois, na prática, os beneficiários estariam comprometendo uma quantia que normalmente é destinada à compra de alimentos ao longo de vários meses.

