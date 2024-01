O que estudar para o concurso da Caixa 2024? Confira o que pode cair na prova

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O edital do concurso da Caixa Econômica Federal para 2024 será divulgado em fevereiro; conheça os conteúdos abordados no concurso da Caixa

O aguardado concurso da Caixa Econômica Federal para 2024 está prestes a ter seu edital divulgado, e os candidatos interessados podem iniciar os estudos observando os conteúdos cobrados no último edital.

Na sexta-feira (12/01), o presidente da estatal, Carlos Vieira, anunciou por meio de uma reunião interna as intenções para a realização do novo concurso da Caixa em 2024, com a oferta de 4 mil vagas.

Essas vagas serão distribuídas da seguinte forma:

2.000 vagas para Técnico Bancário;



2.000 vagas para carreiras em TI (Tecnologia da Informação).



A organização do certame ficará a cargo da Cesgranrio.

O que cai no concurso da Caixa?

Preparar-se para o concurso da Caixa Econômica Federal 2024 exige foco nas disciplinas requeridas no certame.

Abaixo, destacamos os temas abordados no concurso da Caixa para mantê-lo informado. Confira.

Para o cargo de Técnico Bancário:

Conhecimentos básicos em:

Língua Portuguesa: Compreensão de textos, gramática, interpretação de texto.

Matemática: Operações básicas, raciocínio lógico, porcentagens, proporções.

Ética no Serviço Público.

Conhecimentos específicos em:



Atendimento ao Cliente;

Noções de Informática: Conhecimentos básicos sobre sistemas operacionais, pacote Office, internet.

Conhecimentos Bancários: Produtos e serviços bancários, legislação específica.



Para o cargo de T.I. (Tecnologia da Informação):



Conhecimentos gerais em:

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico;



Ética no Serviço Público.



Conhecimentos específicos em:

Desenvolvimento de Software: Linguagens de programação (Java, Python, etc.), estruturas de dados, algoritmos.



Banco de Dados: SQL, modelagem de dados.



Redes de Computadores: Protocolos, segurança.



Sistemas Operacionais: Linux, Windows.



Segurança da Informação.



Conhecimentos sobre as ferramentas e tecnologias relevantes à área.



No concurso da Caixa 2024, é possível que haja também a cobrança de legislação específica, abrangendo leis e normativas relacionadas à área de Tecnologia da Informação.

É importante ressaltar que essas são orientações gerais. A fonte mais confiável de informações será o edital oficial do concurso Caixa 2024, que fornecerá detalhes sobre o conteúdo programático, requisitos específicos e outras informações relevantes ao exame.

Quer ficar por dentro das últimas notícias de concursos? Clique e entre em nosso canal de whatsapp.