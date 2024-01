Que horas cai o Bolsa Família? Veja o calendário do benefício desse mês

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O calendário atualizado do Bolsa Família para janeiro de 2024 teve início na quinta-feira (18), com o crédito da primeira parcela destinada aos inscritos com NIS de final 1.

Confira nesta matéria a partir de que horas o dinheiro do Bolsa Família estará disponível nas contas e os valores dos pagamentos atualizados para janeiro de 2024.

Qual o valor do Bolsa Família em 2024?

Em 2024, o benefício mínimo do Bolsa Família permanece em R$ 600, e o programa também inclui valores adicionais.



Pagamento dos benefícios adicionais do Bolsa Família 2023. - Jornal do Commercio.

Que horas cai o Bolsa Família?

De acordo com a Caixa Econômica Federal, os pagamentos do Bolsa Família são creditados nas contas até às 9h da manhã do dia programado, e os beneficiários têm a opção de consultar o saldo por meio do aplicativo Caixa Tem.

Calendário Bolsa Família janeiro



Nesta terça-feira (23/01) os pagamentos do Bolsa Família janeiro 2024 serão para o grupo com NIS de final 4.



Confira o calendário do Bolsa Família janeiro 2024 completo:



NIS final 1: 18 de janeiro;



NIS final 2: 19 de janeiro;



NIS final 3: 22 de janeiro;



NIS final 4: 23 de janeiro;



NIS final 5: 24 de janeiro;



NIS final 6: 25 de janeiro;



NIS final 7: 26 de janeiro;



NIS final 8: 29 de janeiro;



NIS final 9: 30 de janeiro;



NIS final 0: 31 de janeiro.



Calendário do Bolsa Família 2024: 1º saque antecipado hoje? Veja todas as datas - Divulgação/MDS

Quer ficar por dentro das notícias sobre Bolsa Família, PIS e outros benefícios? Entre em nosso canal de whatsapp.