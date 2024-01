Bolsa Família 2024: Nova parcela do auxílio gás em fevereiro? Veja se recebe o benefício

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A partir de fevereiro, o montante mínimo de R$ 100 estará disponível por meio do aplicativo Caixa Tem, proporcionando auxílio crucial a milhões de brasileiros que fazem parte desse programa social.

Auxílio Gás

O Auxílio Gás, integrante dessa nova fase de auxílios sociais, tem como propósito beneficiar, no mínimo, 5 milhões de famílias em todo o país.

Para se tornar elegível a receber esse auxílio, os cidadãos precisam atender a todos os critérios estabelecidos pelo programa social, buscando garantir que os recursos sejam direcionados a quem mais precisa.

Desde seu lançamento em 2020, o aplicativo Caixa Tem desempenha um papel fundamental na distribuição de vários benefícios sociais, incluindo o Auxílio Gás.

Inicialmente desenvolvido para facilitar a distribuição do Auxílio Emergencial durante a pandemia de COVID-19, o aplicativo agora se estende a outros programas sociais e trabalhistas, representando uma ferramenta essencial na vida dos brasileiros em situação de vulnerabilidade.

Como funciona o benefício?

O Auxílio Gás, também conhecido como Vale Gás, é um programa social que subsidia a compra de gás de cozinha para famílias de baixa renda a cada dois meses.

O valor repassado pelo programa é calculado com base na média de preço do botijão de 13kg, conforme estabelecido pela ANP (Agência Nacional do Petróleo).

Cada família tem a possibilidade de receber um valor mínimo de R$ 100 por meio do Auxílio Gás, quantia depositada diretamente no aplicativo Caixa Tem.

Quem pode receber o Auxílio Gás?

Para ser elegível ao Auxílio Gás, é necessário estar inscrito no Cadastro Único, além de possuir renda familiar mensal de, no máximo, meio salário mínimo por pessoa.

As famílias que recebem o Bolsa Família ou o BPC (Benefício de Prestação Continuada) têm prioridade no recebimento do auxílio.

O calendário de pagamentos do Auxílio Gás para o ano de 2024 proporciona aos beneficiários a opção de movimentar os recursos diretamente pelo aplicativo Caixa Tem ou, caso prefiram, efetuar o saque em qualquer agência da Caixa Econômica Federal.

As datas de depósito seguem a lógica do Bolsa Família, estabelecendo os cronogramas de acordo com o final do NIS (Número de Identificação Social) de cada beneficiário.

Calendário Bolsa Família Fevereiro 2024

NIS final 1: 16 de fevereiro;



NIS final 2: 19 de fevereiro;



NIS final 3: 20 de fevereiro;



NIS final 4: 21 de fevereiro;



NIS final 5: 22 de fevereiro;



NIS final 6: 23 de fevereiro;



NIS final 7: 26 de fevereiro;



NIS final 8: 27 de fevereiro;



NIS final 9: 28 de fevereiro;



NIS final 0: 29 de fevereiro.

Veja quando o pagamento do Bolsa Família vai ser liberado. - Divulgação/Ministério do Desenvolvimento

Fonte: BMeCNews.

