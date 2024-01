Dar dinheiro a grande empresa não vira emprego, desenvolvimento nem produção, alerta economista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em entrevista à Rádio Jornal, o ex-presidente do Insper e economista Marcos Lisboa, comenta o lançamento do programa Nova Indústria Brasil, com receio que a política repita iniciativas semelhantes e fracassadas no País

O governo Lula lançou nesta segunda-feia (22) o Nova Indústria Brasil, uma política industria que promete R$ 300 bilhões em financiamento com dinheiro público para o setor até 2026. O BNDES vai administrar o plano de investimentos e destinar R$ 250 bilhões no apoio a projetos de neoindustrialização.

Apesar do otimismo do governo Federal, economistas fazem críticas, comparando a iniciatva com o antigo programa "Nova Matriz Econômica", criado em 2008. Na época, Lula cumpria o seu segundo mandado e quem comandava a ecomnomia era o ministro Guido Mantega. O governo gastou muito dinheiro dos bancos públicos para estimular o desenvolvimento econômico, mas a iniciativa não vingou.

Leia Também Governo anuncia nova política para desenvolvimento da indústria

Presidente do Insper por 10 anos, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda do governo Lula (2003 a 2005) e com décadas de experiência nos setores público e privado, o economista Marcos Lisboa participou de entrevista no programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, nesta terça-feira (23), comentando o Nova Indústria Brasil e a conjuntura econômica nacional.

Apresentado por Igor Maciel, o Passando a Limpo contou com a participação dos jornalistas Fernando Castiho Romoaldo de Souza, além da advogada Ingrid Zabela e do economista Edgard Leonardo.

A NOVIDADE É NÃO TER NOVIDADE

A boa notícia é que não tem novidade. A gente tá vendo, infelizmente, que o Brasil insiste em fazer as mesmas coisas há muito tempo. Os fracassos têm sido recorrentes nessa agenda. É um imenso desperdício de recursos públicos. O custo de vida para a sociedade fica maior e os ganhos não não acontecem. A questão da questão da energia elétrica, por exemplo, falava-se numa intervenção no setor elétrico em 2013, com promesa de que geraria custos mais baixos para as famílias e para algumas empresas, mas a energia aumentou e aconteceu exatamente o oposto.

LOBBY PRIVADO



Tem essa crença de que o Governo deveria dar subsídios para aumentar o investimento. Aí começa uma rotina de reuniões com o setor privado, em que cada lobby vai lá e fala assim: olha, no meu caso eu preciso de tanto. E o governo acha que isso vai gerar é desenvolvimento. Eu tô dando o benefício da dúvida aqui de que, de fato, as lideranças conduziram um processo e têm boa fé e acham que isso vai dar certo. Na verdade deu errado em 2008, 2009, 2010. Não, mas dessa vez vai fncionar, né?

VAI GERAR DESENVOLVIMENTO?

A evidência empírica que a gente tem, baseada em microdados, é que dinheiro para grande empresa vira subsídio para dividendos de acionista. Não vira produção, não vira emprego, não vira produtividade e não vira crescimento econômico. Vamos lembrar a sequência de auxílio que o governo deu para a indústria automobilística. Eu acho que os acionistas estrangeiros ficaram muito gratos, mas a sociedade brasileira nem tanto.

EXEMPLO DO PORTO DIGITAL

A gente descuida muito no Brasil do desenho da política pública. A gente tem histórias sucesso no Brasil e um exemplo é o Porto Digital do Recife. Tem um subsídio pequeno, tem uma governança muito cuidadosa e envolve vários atores da sociedade. Tem bons resultados para mostrar. Eu tive em outubro no Rec'n'Play, um megaevento com 50 mil inscritos. Então a gente tem boas histórias, mas que envolvem investimento em educação e formação de capital humano, além de desenho cuidadoso da política pública e estímulo à concorrência, não à proteção de empresas ineficientes.

NÃO É SÓ DAR DINHEIRO

Eu acho que falta técnica, falta conhecer a evidências gerais dos países. Não é simplesmente dar dinheiro. A Coreia tdo Sul criou programas para estimular o desenvolvimento da produtividade de diversos setores, mas tinha meta. Se você tem for um exportador tem que ter um metas e resultado. Senão o dinheiro vai vai acabar.

SUCESSO DO AGRONEGÓCIO

O agronegócio brasileiro conseguiu ganhos imensos de produtividade nos últimos 50 anos, com muito investimento setor público em tecnologia, em parceria com o empreendedorismo privado. Olha o que tá acontecendo no sul do Piauí, no sul do Maranhão, no oeste da Bahia. O aumento de produtividade do agronegócio tá gerando emprego, melhorando a qualidade de vida da população e, finalmente, reduzindo a desigualdade regional, como já aconteceu com o Centro-Oeste. Isso contou com muita política pública de apoio à inovação e à formação de gente, em parceria com setor privado. Isso é muito diferente da política pública que protege.