Bolsa Família 2024 Fevereiro: Saiba como consultar o valor do vale gás pelo CPF; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No final de 2021, durante a administração de Jair Bolsonaro, foi criado o Vale Gás, um programa visando amenizar o peso do aumento dos preços do gás de cozinha sobre as famílias de baixa renda.

Após a mudanças de governo em 2023, o programa não apenas continuou por meio de uma medida provisória em janeiro, mas também se integrou ao sistema do Bolsa Família, reforçado em março do mesmo ano.

Quem tem Direito?



O programa Vale Gás é uma iniciativa que busca garantir que as famílias menos favorecidas consigam comprar o gás de cozinha, necessário para o dia a dia.

A assistência proporcionada por esse auxílio reflete diretamente na melhoria da qualidade de vida dos beneficiários.

Elegibilidade para o Vale Gás



Para ser elegível, é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e ter uma renda familiar per capita de no máximo meio salário mínimo ou ser beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Com à Medida Provisória 1.155/2023, o valor do auxílio foi fixado em R$ 110,00, representando um aumento de 50% em relação ao valor anterior.

Este reajuste reforça o compromisso do governo com as famílias que dependem deste suporte.

Para as famílias que se encaixam nos critérios, o acesso ao Vale Gás é um direito garantido. Assim, é importante manter o cadastro atualizado no CadÚnico e estar atento ao calendário de pagamentos para não perder esse auxílio.

Como Consultar o Vale Gás Usando o CPF



A consulta do Vale Gás pode ser feita facilmente e aqui está um guia para ajudar:

Pelo Aplicativo Bolsa Família: Faça login e navegue até a seção de benefícios ou parcelas para verificar o estado do seu auxílio.



Pelo Caixa Tem: Após entrar no aplicativo, vá até a seção de extrato e procure pela indicação do auxílio para ver o status dos pagamentos.



Pelo Cadastro Único: Acesse o site oficial ou o aplicativo do CadÚnico e tenha seus dados pessoais em mãos para realizar a consulta.



Para uma consulta mais detalhada, é necessário ter uma conta no portal gov.br, onde você pode verificar informações como o código familiar, a situação cadastral, a data da última atualização e outros dados importantes sobre o seu cadastro.

Fonte: Exame.

Confira também: