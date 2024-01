Concurso Anvisa: Inscrições para concurso da Anvisa foram abertas com salário de R$ 16,4 mil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O concurso da Anvisa conta com 50 vagas; veja como se inscrever

Nesta terça-feira (23), as inscrições para o concurso da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) foram abertas.

Estão sendo oferecidas 50 vagas para o cargo de especialista em regulação e vigilância sanitária, porém divididas em quatro áreas de atuação.

Veja a seguir mais informações sobre o concurso da Anvisa:

COMO SE INSCREVER PARA O CONCURSO DA ANVISA?

O prazo para se inscrever no concurso da Anvisa é até o dia 16 de fevereiro. As inscrições podem ser feitas pelo site do Cebraspe.

Há taxa de inscrição de R$ 160, que deve ser paga até o dia 6 de março. Porém, é possível pedir isenção de acordo com critérios específicos.

VAGAS CONCURSO ANVISA

O concurso da Anvisa está oferecendo 50 vagas correspondentes ao cargo de especialista em regulação e vigilância sanitária, porém exigem diplomas em cursos diferentes. Confira abaixo:

Área 1 - 3 vagas : Engenharia Química, Química, Bioquímica, Engenharia de Materiais, Engenharia Mecânica ou Engenharia Agronômica ;

- : ; Área 2 - 39 vagas : Farmácia ;

- : ; Área 3 - 5 vagas : Biologia, Enfermagem, Odontologia, Biomedicina, Fisioterapia ou Veterinária ;

- : ; Área 4 - 3 vagas: Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Informática, Engenharia da Computação, Engenharia de Sistemas ou Engenharia de Redes .

QUAL O SALÁRIO PARA O CONCURSO DA ANVISA?

O salário inicial para todas as vagas é de R$ 16,4 mil.

