Concurso da Caixa Econômica: saiba o que cai na prova específica para o cargo de técnico bancário TI

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O edital do concurso da Caixa Econômica Federal para 2024 será divulgado em fevereiro; conheça os conteúdos abordados no concurso da Caixa para TI

A Caixa Econômica Federal confirmou a divulgação dos editais para o próximo concurso em fevereiro, com a realização das provas programadas para o primeiro semestre.

Diante desse cenário, surge a pergunta: quais são os conteúdos a serem estudados para o próximo edital?

A organização do concurso será conduzida pela Fundação Cesgranrio, que disponibilizará 4 mil vagas para candidatos de nível médio.

Dentro desse total, 2 mil vagas serão designadas para o cargo de Técnico Bancário Novo (TBN), exigindo nível médio completo, enquanto as 2 mil restantes serão destinadas ao cargo de Técnico Bancário Novo na área de TI, requerendo nível médio com curso técnico em Tecnologia da Informação (TI).

O que estudar de conhecimentos específicos para o cargo de técnico bancário TI?

Com base no último edital do concurso da Caixa, é possível entender o que cai no concurso da Caixa em conhecimentos específicos para o cargo de técnico bancário TI. Veja lista:

A avaliação de Conhecimentos Específicos, abrangeu as seguintes disciplinas:

Organização e arquitetura de computadores;

Sistemas Operacionais;

Redes de computadores;

Engenharia de software;

Estrutura de dados e algoritmos;

Linguagens de programação;

Desenvolvimento de software para a Web;

Teste de software;

Gerência de configuração;

Bancos de dados;

Portais corporativos;

Gestão e governança de TI;

Qualidade de software;

e Segurança da Informação.

É importante ressaltar que essas são orientações gerais. A fonte mais confiável de informações será o edital oficial do concurso Caixa 2024, que fornecerá detalhes sobre o conteúdo programático, requisitos específicos e outras informações relevantes ao exame.

Quer ficar por dentro das últimas notícias de concursos? Clique e entre em nosso canal de whatsapp.