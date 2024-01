PIS/PASEP 2024: Saiba como consultar o PIS/PASEP pelo celular e pelo computador

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O método mais comum e acessível para isso é por meio do portal online "Meu INSS", parte integrante do portal governamental Gov.br.

Caso você esteja se questionando sobre como consultar o seu PIS/Pasep utilizando o CPF, é importante saber que existem diversas maneiras formais e seguras de realizar essa verificação.

Esta plataforma digital é uma ferramenta essencial para os cidadãos brasileiros, permitindo-lhes consultar uma ampla gama de dados relacionados ao trabalho e à previdência, além de acessar serviços disponibilizados pelo Instituto Nacional de Seguridade Social.

O número do PIS, também referido como NIT (Número de Inscrição do Trabalhador), pode ser consultado adicionalmente através do site do CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais).

Esta consulta é particularmente relevante para aqueles que buscam informações sobre saldos de benefícios, incluindo o abono salarial.

A seguir, apresentamos um passo a passo detalhado para consultar o número do PIS/Pasep pela internet, utilizando o seu CPF.

Este guia foi elaborado considerando tanto o uso de dispositivos móveis quanto de computadores, por meio do site “Meu INSS”, no Gov.br, e também através do portal CNIS.

Consulta do PIS pelo CPF Online Via Celular

Inicie abrindo o navegador de internet no seu smartphone e acessando o site Meu INSS (meu.inss.gov.br).



Opte por “Entrar com gov.br” e proceda ao login.



Forneça o seu CPF e clique em “Continuar” para usar as credenciais do Gov.br.



Insira sua senha e selecione a opção “entrar”.



Na página inicial, clique nas três linhas horizontais localizadas no canto superior esquerdo da tela.



Logo abaixo do seu nome e CPF, o número do seu NIT ou PIS será exibido.



Caso deseje mais detalhes, em “Meu Cadastro” e deslizando a tela para baixo, você pode visualizar o NIT, bem como outras informações pertinentes.



Consulta do PIS/PASEP pelo CPF Online Via Computador

Acesse o site Meu INSS (meu.inss.gov.br) utilizando seu computador.



Clique em “Entrar com gov.br” e efetue o login.



Digite o seu CPF e selecione “Continuar”.



Entre com a sua senha e clique em “entrar”.



No menu superior, escolha “Meu Cadastro”.



Ao descer a tela, você encontrará o NIT, equivalente ao número do PIS/PASEP.



Outras Alternativas para Consultar o PIS/PASEP pelo CPF



Além do Meu INSS (Gov.br) e do portal CNIS, há outras formas de acessar informações sobre o seu PIS/Pasep.

Uma opção é por meio da Caixa Econômica Federal, onde é possível ligar para o número 0800-726-0207 e seguir as orientações até ser atendido por um funcionário. Quando atendido, você pode solicitar a consulta do seu PIS.

No caso do Banco do Brasil, o procedimento envolve acessar a sua conta pelo site da instituição, selecionar "Conta Corrente", depois "Extratos Diversos", e por fim "Agenda Financeira", onde informações relacionadas ao PIS podem ser encontradas.

Fonte: Tech tudo.

