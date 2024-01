Concurso Fiocruz: Inscrições do concurso da Fiocruz foram abertas, com salário de até R$ 13,6 mil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta semana, foram abertas as inscrições para o concurso da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).

Estão sendo oferecidas 300 vagas para nível superior, com salários que podem chegar a R$ 13,6 mil.

COMO SE INSCREVER PARA CONCURSO DA FIOCRUZ?

As inscrições do concurso da Fiocruz têm o prazo até o dia 5 de março, às 23h59, e podem ser feitas pelo site do certame.

As taxas de inscrição variam entre R$ 150 e R$ 200 a depender da vaga, mas é possível solicitar isenção do valor se o candidato for inscrito no CadÚnico ou se for doador de medula óssea.

VAGAS DO CONCURSO DA FIOCRUZ

Estão sendo ofertadas 300 vagas para o concurso da Fiocruz. Confira:

100 vagas para Analista de Gestão em Saúde ;

para ; 100 vagas para Pesquisador em Saúde Pública ;

para ; 100 vagas para Tecnologista em Saúde Pública .

Vale ressaltar que 20% das vagas são destinadas a pessoas negras e 5% a pessoas com deficiência.

As vagas são para as cidades de Eusébio (CE), Belo Horizonte (BH), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Manaus (AM), Porto Velho (RO), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e Teresina (PI).

QUAL O SALÁRIO DO CONCURSO DA FIOCRUZ?

O salário inicial das vagas é R$ 5.735,29, podendo contar com gratificação de desempenho de R$ 1.486,40.

Além disso, há adicional de titularidade, que pode chegar a R$ 4.354,01, no caso de doutorado.

