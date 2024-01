Tabela PIS Pasep 2024: Salário mínimo traz impacto para valor do abono salarial; entenda cálculo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O pagamento do abono salarial do PIS 2024, destinado aos trabalhadores de empresas privadas, e o Pasep, para os servidores públicos, está prestes a iniciar no mês de fevereiro.

Recentemente, o Governo Federal anunciou algumas alterações no calendário PIS Pasep 2024.

Conforme informações do site governamental, os participantes dos programas de integração social PIS e PASEP passarão a seguir a mesma regra para o recebimento do abono salarial, que será definido de acordo com a data de aniversário dos beneficiários.

A partir de fevereiro, o saque do PIS Pasep será realizado com base em um único critério: o mês de nascimento dos trabalhadores.

Calcula-se que cerca de 24,5 milhões de trabalhadores que estavam ativos em 2022 receberão o abono neste ano.

Salário mínimo traz impacto para valor do abono salarial

O valor do abono também foi ajustado devido ao aumento do salário mínimo, sendo calculado com base no montante de R$ 1.412.

Para determinar o valor a ser recebido, o trabalhador deve dividir os R$ 1.412 por 12 (meses) e multiplicar o resultado (R$ 117,66) pelo número de meses trabalhados.

Quem tem direito ao PIS 2024?

Conforme esclarecido no portal governamental, o Abono Salarial será concedido aos trabalhadores de empresas privadas filiados ao Programa de Integração Social (PIS) por meio da Caixa Econômica Federal.

Da mesma forma, os servidores públicos incluídos no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público do Abono Salarial (PASEP) serão contemplados por intermédio do Banco do Brasil.

É relevante ressaltar que, para ser elegível, o trabalhador deve:

Estar registrado no Programa por um período mínimo de cinco anos;



Apresentar uma média salarial mensal de até dois salários mínimos durante o ano-base (2022);



Ter desempenhado atividade remunerada para Pessoa Jurídica por no mínimo 30 dias, de forma consecutiva ou não, durante o ano-base.

Como sacar o PIS 2024?

Os pagamentos do PIS efetuados pela Caixa Econômica Federal podem ser concretizados por meio de crédito em conta, aplicativo CAIXA Tem, conta poupança social digital, agências, lotéricas, autoatendimento, CAIXA Aqui e outros canais de pagamento.

Por outro lado, o pagamento do Pasep, realizado pelo Banco do Brasil, pode ser efetuado por meio de crédito em conta bancária, Pix, transferência via TED ou presencialmente nas agências de atendimento.

Como consultar o PIS/PASEP 2024?

Para verificar o pagamento, basta acessar o aplicativo "Carteira de Trabalho Digital". Após realizar o login, o usuário deve clicar em "Benefícios" e em "Abono Salarial" para conferir o valor, a data e a forma de pagamento.

Calendário PIS/PASEP 2024

