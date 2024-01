Enem dos concursos: Prazo para pedir isenção da taxa de inscrição do Concurso Nacional Unificado termina nesta sexta-feira (26)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta sexta-feira (25), termina o prazo para pedir isenção da taxa de inscrição do Concurso Nacional Unificado.

Candidatos que participam do CadÚnico, cursam ou já cursaram faculdade pelo Fies ou pelo ProUni e que realizaram transplante de medula óssea estão isentos do pagamento da taxa.

Confira como pedir isenção da taxa de inscrição do Concurso Nacional Unificado:

COMO PEDIR ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO NACIONAL UNIFICADO?

O candidato que quer pedir isenção da taxa de inscrição do Concurso Nacional Unificado deve anexar os arquivos que comprovam que é apto à dispensa do pagamento.

Estes documentos devem ser anexados no formulário online de inscrição do concurso e devem estar no formato PDF, PNG ou JPG, no tamanho máximo de 2MB.

Vale ressaltar que não serão aceitos documentos enviados por postal, correio eletrônico ou entregues no dia da aplicação da prova.

Além disso, a banca organizadora irá consultar os órgãos gestores dos programas sociais para confirmar a veracidade dos documentos.

COMO SE INSCREVER PARA O CONCURSO NACIONAL UNIFICADO?

Confira o passo a passo de como fazer a inscrição para o Concurso Nacional Unificado:

Acesso o site do Concurso Público Nacional Unificado e faça o login com a sua conta do Gov.br ;

e faça o login com a sua conta do ; Busque por " Iniciar inscrição " no topo da página e selecione;

" no topo da página e selecione; Preenche a área de " Dados do usuário " que estão em branco;

" que estão em branco; Clique em " Acessar " para ver os avisos de privacidade e depois em " Avançar " no final da página para seguir;

" para ver os e depois em " " no final da página para seguir; Agora, selecione o bloco temático de sua preferência. Ao escolher, clique em " Ciente " e " Avançar ";

de sua preferência. Ao escolher, clique em " " e " "; O site irá abrir uma página para escolher ao menos um cargo/especialidade/órgão e selecione " Sim " para continuar;

e selecione " " para continuar; Escolha a ordem de preferência dos cargos selecionados e marque a opção de " Estar ciente de que ao ser aprovado para um determinado cargo, a partir da minha pontuação, não estarei mais concorrendo para os demais cargos menos preferidos que ele " e " Avançar ";

dos cargos selecionados e marque a opção de " " e " "; Agora, é o momento de selecionar a cidade para fazer a prova. Depois de escolhido, basta " Avançar ";

para fazer a prova. Depois de escolhido, basta " "; O site irá seguir para área de solicitações para que pessoas negras , indígenas e com deficiência sinalizarem suas condições. Neste espaço, também é possível pedir o tratamento pelo nome social , informar a necessidade de portar arma de fogo durante a prova e informar exerceu função de jurado ou prestou serviço eleitoral voluntário ;

, e com sinalizarem suas condições. Neste espaço, também é possível pedir o tratamento pelo , informar a necessidade de portar durante a prova e informar exerceu ou prestou ; Depois disso, o site irá abrir a área do questionário de questões socioeconômicas e podem ser respondidas por multípla escolha e, quando finalizado, basta selecionar " Avançar ";

e podem ser respondidas por multípla escolha e, quando finalizado, basta selecionar " "; Neste momento, será aberta a área do pagamento . Quem tem direito à isenção deve solicitar neste momento, enquanto os demais serão direcionados a opção do boleto ;

. Quem tem direito à deve solicitar neste momento, enquanto os demais serão direcionados a opção do ; Depois da área de pagamento, o candidato será direcionado ao resumo da inscrição . Este é o momento de revisar todas as escolhas feitas enquanto estava se inscrevendo e corrigir o que for necessário. Se estiver tudo certo, basta clicar em " Sim, confirmo ";

. Este é o momento de revisar todas as escolhas feitas enquanto estava se inscrevendo e corrigir o que for necessário. Se estiver tudo certo, basta clicar em " "; A inscrição está feita .

