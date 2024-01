Conselho da Gol aprova pedido de recuperação judicial nos EUA

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O conselho de administração da Gol aprovou nesta quinta-feira (25), a entrada com um pedido de reestruturação financeira nos Estados Unidos, o chamado Chapter 11, que equivale à recuperação judicial brasileira. O pedido foi informado pela companhia ao mercado.

A ata da reunião do conselho informa ainda que a empresa autorizou seus representantes a buscarem proteção judicial também no Brasil, seja através de tutela judicial, extrajudicial ou administrativa.

Embora a maior parte das operações da Gol esteja no País, a maioria dos credores da companhia se concentra no exterior, o que ajuda a explicar a busca pelo Chapter 11 nos EUA. A maior parte dos débitos sem garantias da empresa está nos títulos de dívida que emitiu no exterior.

As notas seniores com vencimento em 2025, por exemplo, são o débito de maior montante no processo, com US$ 353,8 milhões, o que equivale a US$ 1,739 bilhão.

FINANCIAMENTO NECESSÁRIO

A Gol inicia o processo legal nos Estados Unidos com um compromisso de financiamento de US$ 950 milhões, na modalidade debtor in possession (“DIP”) por membros do Grupo Ad Hoc de Bondholders da Abra e outros Bondholders da Abra. A Companhia buscará acesso a esse financiamento como parte da audiência do Primeiro Dia com o Tribunal dos EUA, prevista para os próximos dias. O financiamento está sujeito à aprovação judicial e, juntamente com o caixa gerado pelas operações em curso, fornecerá liquidez substancial para apoiar as operações, que seguem normalmente, durante o processo de reestruturação financeira.

Com o suporte do processo supervisionado pelo Tribunal e com a liquidez adicional do financiamento DIP, os voos de passageiros da Gol, os voos de carga da GOLLOG, o programa de fidelidade Smiles e outras operações da Companhia continuam normalmente.

MANUTENÇÃO DAS VIAGENS

A Gol diz que seguirá oferecendo serviços de "viagens aéreas seguras, confiáveis e a baixo custo, proporcionando a melhor experiência aos Clientes, que poderão organizar suas viagens da forma que sempre fizeram". O programa Smiles não terá alterações, assim como os acordos de codeshare e interline, que continuarão disponíveis para os Clientes.

"A Gol vem empreendendo esforços significativos para oferecer a melhor experiência de viagem aos Clientes, ao mesmo tempo em que melhorou sua lucratividade e posição financeira”, diz Celso Ferrer, CEO.

“Fizemos progressos notáveis até agora e acreditamos que este processo permitirá endereçar os desafios gerados pela pandemia, ao mesmo tempo em que mantemos o elevado padrão dos serviços que oferecemos aos Clientes. Este processo permitirá à Gol expandir ainda mais sua posição como uma das principais companhias aéreas da América Latina, mantendo, ao mesmo tempo, o propósito de ‘Ser a Primeira para Todos’. Estamos confiantes de que as medidas que estão sendo tomadas permitirão que a Gol continue oferecendo tarifas mais baixas com experiências de viagem excepcionais aos Clientes em um número cada vez maior de rotas. Os nossos Colaboradores continuarão conduzindo suas atividades do dia a dia normalmente e zelando pela qualidade e Segurança dos nossos voos. Somos gratos em ter conseguido avançar com compromissos de novo capital que ajudarão nas nossas estratégias de longo prazo, incluindo a melhoria da acessibilidade, da experiência de viagem e da escolha do Cliente”.

COMPROMISSO COM FUNCIONÁRIOS

A Companhia espera sair desse processo com um investimento significativo de capital, incluindo os novos US$ 950 milhões em financiamento DIP, posicionando-a para expandir sua posição como Companhia aérea líder na América Latina.

A Gol informa ainda que seguirá operando normalmente durante o processo de supervisão conduzido pelo Tribunal dos EUA. "A Companhia pagará salários e benefícios aos Colaboradores normalmente ao longo desse processo, pois nada mudará nas atividades rotineiras dos nossos Colaboradores".