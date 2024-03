Contribuintes podem destinar parte do IR para beneficiar o tratamento de idosos com câncer

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Declaração do Imposto de Renda (IR) 2024 pode ser entregue entre os dias 15 de março até o dia 31 de maio, conforme estabelecido pela Receita Federal. Serão 77 dias para prestar as contas com o leão, mas também uma oportunidade para o contribuinte utilizar a sua declaração para ajudar uma causa social, sem pagar nada mais por isso, proporcionando impacto direto em projetos locais de grande importância e da sua escolha.

Normalmente, a totalidade do imposto devido de cada cidadão vai para a União. Quem declara IRPF no modelo Completo, no entanto, pode escolher o destino de 6% daquela soma, direcionando-a até 3% para cada Fundo, como o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Recife, onde o Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) tem projetos aprovados. O HCP é responsável pelo tratamento de 50% da população em tratamento contra o câncer em Pernambuco através do SUS, sendo os idosos mais da metade do total de pacientes atendidos.

COMO DESTINAR



No sistema, basta escolher a declaração completa, ou seja, por “deduções legais”, escolher a ficha “doações direto na declaração”, o tipo de Fundo (idoso) e o município (Recife). O próprio sistema indica o limite disponível para destinação, basta preencher o campo com o valor e imprimir o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF). O pagamento do DARF deve ser feito até a data de vencimento da primeira quota ou quota única do imposto. Este valor será deduzido do valor do imposto a ser pago ou acrescido no valor a ser restituído.

Por fim, é necessário enviar o comprovante de pagamento para o Hospital de Câncer de Pernambuco através do e-mail [email protected] ou whatsapp (81) 3217.8004, só assim o HCP poderá solicitar o repasse desse valor para a instituição. Isso acontece porque o contribuinte não está fazendo uma doação, mas indicando o destino de parte do seu imposto pago durante o ano para uma localidade e causa do seu interesse. “Assim o contribuinte tem autonomia do seu próprio dinheiro, podendo beneficiar instituições do seu município e prestar uma ajuda social para quem mais precisa sem gastar nada a mais”, explica Juliane Carvalho, gerente de captação de recursos e doações do HCP.

RECURSOS DO HCP

Os recursos recebidos pelo Hospital de Câncer de Pernambuco são destinados a proporcionar toda estrutura necessária ao tratamento, como a realização de exames, consultas clínicas e multidisciplinares, cirurgias, medicamentos e demais procedimentos assistenciais essenciais para o melhor resultado do paciente, inclusive para a produção das refeições, oferecidas também aos acompanhantes.