Resultado da Loteria Federal de hoje 16/03: veja números sorteados

A Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso 5849 da Loteria Federal na noite deste sábado (16/03).

COMO JOGAR NA LOTERIA FEDERAL?



As apostas na Loteria Federal podem ser realizadas até as 18h do dia do sorteio, tanto nas casas lotéricas de todo o Brasil, quanto pela internet no site site das loterias Caixa.

É preciso fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

Para apostar na Loteria Federal, o apostador compra os números do jogo em qualquer casa lotérica.

RESULTADO LOTERIA FEDERAL: VEJA OS NÚMEROS SORTEADOS NESTE SÁBADO 16/03

Veja os números sorteados na Loteria Federal deste sábado (16/03):