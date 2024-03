Governo de Pernambuco antecipa pagamento da folha de março e decreta ponto facultativo na próxima quinta-feira (28)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta sexta-feira (22), a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), anunciou a antecipação do pagamento dos servidores públicos ativos, comissionados, aposentados e pensionistas do Estado, neste mês de março para a próxima quarta-feira (27). Outra decisão do Executivo Estadual é o ponto facultativo na quinta-feira (28).

“Uma das principais metas do nosso governo é valorizar cada vez mais os servidores, por isso anunciamos a antecipação da folha de ativos e inativos e o ponto facultativo na quinta-feira que antecede a Páscoa. Todos saem ganhando quando injetamos mais de R$ 1 bilhão na nossa economia, principalmente os pequenos empreendedores”, disse a governadora Raquel Lyra.

MOVIMENTAÇÃO NA ECONOMIA

Ao antecipar o pagamento, o governo pretende injetar mais de R$ 1,4 bilhão na economia do Estado. Mais de 225 mil servidores entre ativos, aposentados e pensionistas estarão com o salário na conta.

“O Governo do Estado antecipou o salário do mês de março para que os servidores possam usufruir do feriado com mais tranquilidade e planejamento”, afirmou a secretária de Administração, Ana Maraíza.

SEMANA SANTA

Na próxima quinta-feira (28), véspera do feriado da Sexta-feira Santa (29), será ponto facultativo nas repartições públicas e entidades da administração direta e indireta, com exceção daqueles serviços cujo funcionamento seja indispensável, a juízo do chefe do órgão.