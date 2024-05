Morre aos 56 anos o empresário Rafael Coelho, vice-presidente da Fiepe

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Morreu neste sábado (27) o empresário e vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe) Rafael Araújo de Souza Coelho, aos 56 anos. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após uma cirurgia que causou hemorragia cerebral.

Rafael nasceu em Salvador (BA) e foi criado em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, cidade onde o pai, Augusto Coelho, foi prefeito. O foco de sua atuação foi em prol do desenvolvimento de sua região, oVale do São Francisco.

O empresário foi formado em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas, sua carreira profissional iniciou em 1990, quando coordenou a área de planejamento da multinacional Gessy Lever.

Pelo lado ambiental, foi membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco. Também contribuiu para o desenvolvimento sustentável do setor produtivo aliado ao consumo responsável de recursos oferecidos pelo rio São Francisco, com água e energia.



Todavia, foi no setor industrial que Rafael Coelho deixou sua maior contribuição. Ainda, na década de 1990, passou a trabalhar na empresa familiar de curtimento e outras preparações de couro, o curtume Moderno, que se tornou uma das principais indústrias exportadoras do país.

Ele se tornou presidente do Sindicato das Indústrias do Curtimento de Couros e Peles e de Malas e Artigos de Viagem do Estado de Pernambuco, o (Sindicouro-PE) e passou a integrar a diretoria da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, em 2008, como diretor adjunto por dois mandatos e, depois, em como vice-presidente por mais oito anos.

Foi um dos responsáveis pela implantação de uma sede da Federação no município de Petrolina, em 2014. Em 2020, assumiu a 1ª vice-presidência da FIEPE, exercendo, por algumas vezes, o cargo de presidente em exercício. Em 2022, recebeu a medalha de Ordem do Mérito Industrial da CNI, concedida a personalidades e instituições que contribuem significativamente para o desenvolvimento da indústria brasileira.