Dia 1º de maio os bancos abrem? Veja como fica o funcionamento dos bancos na quarta-feira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Saiba tudo sobre o funcionamento dos bancos no feriado do Dia do Trabalhador

Na próxima quarta-feira (1º) de maio, é celebrado mais um feriado do Dia do Trabalhador.

E, para os bancos, será considerado como um dia não útil, por isso, é preciso ter atenção antes de sair de casa.

FUNCIONAMENTO BANCOS FERIADO DO DIA DO TRABALHADOR

Todas as agências bancárias do Brasil vão estar fechadas no feriado do Dia do Trabalhador, quarta-feira (1º) de maio. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), isso acontece pelo motivo:

A decisão segue a Resolução n.º 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que não considera dias úteis para fins de operações bancárias feriados de âmbito nacional.

Qual o próximo feriado? Confira calendário com os próximos feriados de 2024 Leia Também

OS BANCOS VÃO ABRIR NA QUINTA-FEIRA?

Na quinta-feira, (02/05), as agências bancárias devem abrir normalmente para atendimento ao público.



Se precisar pagar contas, depositar ou efetuar qualquer transação presencial, as pessoas devem buscar outras alternativas ao não funcionamento de bancos no feriado do Dia do Trabalhador.

A Febraban orienta diversas alternativas, como:

Para contas de consumo (água, luz, gás e telefone) e os carnês com vencimento na quarta-feira (01/05) poderão ser pagos, sem acréscimo de juros , no dia útil seguinte, quinta-feira (02/05).

e os poderão ser pagos, , no Em geral, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais;

Caso isso não tenha acontecido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos com código de barras, deve-se agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos ;

; Os boletos bancários dos clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

A entidade ainda orienta que os clientes dêem preferência aos canais digitais dos bancos como Internet Banking e aplicativo para fazer pagamentos e transferências.

.