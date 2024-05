Transnordestina: governo federal lança edital para escolha de empresa responsável pela construção da ferrovia em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Na última sexta-feira (26), o Governo Federal lançou o edital para licitação para contratação de uma empresa para a implantação da EF-232 - Ferrovia Transnordestina, no trecho entre Salgueiro e Porto de Suape, em Pernambuco.

A entregas de propostas começaram na própria sexta-feira (26), a disputa ocorre de maneira fechada e a abertura dos envelopes deve ser realizada no dia 20 de maio, ás 10h.

O superintendente da Sudene, Danilo Cabral, destaca um importante passo para a construção do trecho Salgueiro (PE) - Complexo de Suape (PE) da Transnordestina.

“O presidente Lula assumiu compromisso com o povo pernambucano de que concluiria essa obra fundamental para o desenvolvimento do Nordeste. Agora, vemos mais uma etapa do empreendimento em andamento”, afirmou Cabral.

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), agradeceu ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por "compromisso assumido com o Estado de reinclusão do ramal Salgueiro-Suape no traçado da rodovia".

"Nós, do Governo do Estado, nos empenhamos desde o primeiro momento nas articulações com o governo federal, tanto em Pernambuco, quanto em Brasília, para possibilitar a conquista do ramal em território pernambucano. Isso significará geração de emprego e o fortalecimento do desenvolvimento econômico estadual. Não é apenas o nosso Estado que ganha, mas o Nordeste inteiro, pois a região estará melhor integrada", disse a gestora estadual.

Mudanças

O trecho pernambucano da Transnordestina, inicialmente, será financiado com recursos da própria União. No Novo PAC, conforme o ministro dos Transportes, Renan Filho, declarou quando esteve no estado, foram reservados R$ 450 milhões para a obra.

Já o trecho do Ceará está sendo construído pela TLSA, com R$ 3,9 bilhões de financiamento do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), administrado pela Sudene. O governo federal junto com a concessionária discute sobre um novo funding para a garantir a conclusão da obra.