Selo Verde é diferencial no processo de transição das empresas para um modelo de negócio sustentável

Debate da Supermanhã desta terça-feira (30), discutiu Selo Verde, com participação de representantes do governo de Perambuco, do Grupo JCPM e da universidade

Sustentabilidade, preservação ambiental e responsabilidade social são temas que estão cada vez mais no radar não só das empresas, mas também dos consumidores. Essa preocupação lança luz sobre o conceito de economia verde e tem estimulado companhias a conquistar o selo verde. Também conhecido como ecosselo, trata-se de uma certificação para produtos, serviços e empresas que produzem de forma sustentável, com ações de menor impacto ambiental e socialmente responsáveis.

O selo verde foi o tema do debate da Supermanhã da Rádio Jornal nesta terça-feira (30). Comandado pela comunicadora Natalia Ribeiro, o programa trouxe como convidados a secretária executiva de Sustentabilidade de Pernambuco, Carla Godoy; a gerente de Sustentabilidade do Grupo JCPM, Thayara Pascoal, e o coordenador do Centro de Síntese em Mudanças Ambientais e Climáticas (SiMAClim), Hugo Mariz, para discutir o tema sob os pontos de vista do governo, das empresas e da academia.

A certificação é uma garantia de que empresas e fabricantes adotam práticas, medidas e procedimentos socioambientais responsáveis. Ou seja, é um indicativo de que a empresa mantém um sistema de gestão ambiental, que garante a proteção dos recursos naturais e da saúde humana. O selo verde também orienta os consumidores a adquirir produtos que causem impactos ambientais reduzidos.

"A sustentabilidade no Grupo JCPM existe enquanto um propósito. A gente executa as atividades e faz o nosso trabalho sempre pensando numa performance que será harmoniosa com as comunidades do entorno e também com o meio ambiente. Esse cuidado está no propósito do grupo. A gente entende também os diferenciais competitivos desse tipo de atuação", observa Thayara, destacando que a sustentabilidade está na governança.

SELO PARA EMPRESAS DE TODOS OS PORTES

As empresas interessadas em buscar a cerificação do selo verde em Pernambuco devem se inscrever no site da Jucepe (https://portal.jucepe.pe.gov.br/) no link Selo Empresa Verde. As inscrições se encerravam nesta terça-feira (30), mas foram prorrogadas para 15 de maio.

"As empresas que já estavam com a a inscrição em andamento e com os processos encaminhados podem finalizar até o dia 15 de maio. As empresas que ainda não começaram a fazer sua inscrição, a gente fica esperando até lá. Podem tirar o selo empresas pernambucanas que têm um CNPJ aqui no Estado, não importa o tamanho se é MEI se é grande empresa se é Cooperativa. O selo é aberto para todas as empresas que estejam com CNPJ ativo pelo site da jucepe", explica a secretária.

IMAGEM E CONSUMIDOR

No debate da Supermanhã sobre Selo Verde, um dos pontos discutidos foi a percepção do consumidor diante da proposta de sustentabilidade das empresas.

"Quando a gente fala de ser uma empresa sustentável os desafios são inúmeros. Um deles é esse percepção de quem se relaciona com você. Porque muitas vezes as negociações estão associadas só com a questão de preço. Então o teu cliente quer o menor preço, o teu fornecedor quer ter uma transação competitiva. Então a questão de publicizar as atividades que são executadas de forma convicta, que é o caso do grupo JCPM e das empresas que também têm o selo verde, acaba criando uma reflexão maior nos nossos públicos", afirma Thayara.

A gerente também destaca a importância da responsabilidade social nas discussões sobre sustentabilidade, trabalho fortemente executado pelo Grupo JCPM por meio de seus institutos e da Fundação Pedro Paes Mendonça (SE), no entorno dos emmpreendimentos do Grupo JCPM.

Hugo Mariz também chama atenção para a responsabilidade social. "A gente não pode mais falar somente da questão do meio ambiente desligado da questão social. Isso é uma aplicação consciente do conceito de selo verde e que causa impacto na vida de todo mundo", alerta Hugo Mariz.