Caruaru recebe Feirão de Empregos nesta quinta-feira (2), com oferta de 600 vagas de carteira assinada

Passado o deriado do Dia do Trabalhador, moradores de Caruaru e região, no Agreste do estado, terão a oportunidade de buscar uma colocação no mercado formal. Nesta quinta-feira (2), acontece o Feirão de Empregos, idealizado e executado pela Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (SEDEPE).

A nova edição do evento conta com a participação de 22 empresas de diferentes setores. Os processos seletivos serão realizados na ocasião. A ação receberá o público que possui a carta de encaminhamento, solicitada previamente na Agência do Trabalho. A governadora raquel Lyra vai marcar presença no Feirão de Empregos, às 9h.

“O Feirão de Empregos foi estruturado para encurtar o caminho entre trabalhadores e empregadores, agilizando o processo que leva da seleção à contratação. A pessoa que busca uma oportunidade já participa da entrevista no momento da ação, com chance de sair de lá aprovada para outra etapa junto à empresa ou, mesmo, para ser admitida. Iniciativas como essa são pensadas pelo Governo de Pernambuco para impulsionar, cada vez mais, a empregabilidade da população. Desde que realizamos o evento no Recife, no ano passado, nos comprometemos a levá-lo para outras regiões do estado. Agora, Caruaru está sendo o primeiro município do interior a recebê-lo”, afirma a secretária da SEDEPE, Amanda Aires.

ENTREVISTAS NO LOCAL

O Feirão de Empregos será realizado na Escola Técnica Estadual Nelson Barbalho, localizada na Avenida Dom Bôsco, 6.961A, Maurício de Nassau, Caruaru. Durante a ação, serão oferecidas mais de 600 vagas, em diversas áreas de atuação, cadastradas no Sistema Nacional de Emprego (SINE).

As oportunidades vão contemplar diferentes perfis de candidatos, desde os que concluíram o Ensino Fundamental até os que estão cursando o Nível Superior. Durante a ação, profissionais de Recursos Humanos das 22 empresas parceiras estarão presentes, realizando entrevistas. O público deverá chegar ao local entre as 8h e as 12h para o atendimento, que será feito por ordem de chegada. As entrevistas se darão das 9h às 15h.



CARTA DE ENCAMINHAMENTO - Aos interessados em participar, foi dado o prazo até a última terça-feira (30), para retirada da carta de encaminhamento no posto de atendimento da Agência do Trabalho no Expresso Cidadão, que funciona dentro do Caruaru Shopping, situado na Avenida Adjar da Silva Casé, 800, no bairro de Indianópolis. Lá, após consultar as vagas disponíveis para o Feirão de Empregos e compatíveis com o seu perfil profissional, cada trabalhador pôde solicitar cartas de encaminhamento para até três oportunidades diferentes no evento. No dia da ação, não serão entrevistados candidatos que não possuam carta para a vaga desejada.



SERVIÇOS OFERECIDOS



- Orientação sobre Currículos (para acessar esse serviço, deve-se levar o currículo impresso);

- Orientação para emissão de Carteira de Trabalho Digital (o candidato deverá dispor de smartphone e rede de dados ativa);

- Cabide Solidário (oferta de roupas e calçados doados, adequados para a participação em entrevistas de emprego).