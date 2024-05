Cesar vai abrigar Centro de Competência em Segurança Cibernética do MCTI e Embrapii

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Conhecimentos gerados no Centro vão apontar novos caminhos para atender aos desafios futuros impostos ao setor industrial. Iniciativa receberá investimento de R$ 60 milhões do Ministério

O Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (CESAR) foi o grupo de pesquisa selecionado para atuar como Centro de Competência em Segurança Cibernética, anunciado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e Embrapii. O Centro receberá R$ 60 milhões, com recursos do Programa Prioritário (PPI) IoT/Manufatura 4.0 do MCTI. O Centro de Competência terá um credenciamento com duração de 42 meses e atuará em quatro linhas temáticas de pesquisa: Gestão de Identidade e Acesso; Proteção e Privacidade de Dados; Inteligência para Ameaças Cibernéticas e Aspectos Legais, Éticos e Comportamentais.

O anúncio foi realizado no CESAR, em Recife (PE), e contou com a presença da ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, de autoridades de Pernambuco e de representantes da indústria. “A cibersegurança é uma ferramenta poderosa para garantir o funcionamento adequado de sistemas hoje indispensáveis, como os canais do governo, que fornecem à população serviços digitais para facilitar o acesso dos cidadãos às informações e procedimentos de maneira rápida e segura”, disse a ministra do MCTI.

O Cesar foi o grupo de pesquisa selecionado para atuar como Centro de Competência em Segurança Cibernética - Divulgação

Para o presidente da Embrapii, Francisco Saboya, com a crescente digitalização de processos industriais e o aumento da conectividade, proteger sistemas e dados contra ameaças cibernéticas tornou-se uma prioridade. “Segurança Cibernética não é uma questão de um futuro distante. Esse Centro de Competência é uma ação da Embrapii sobre um futuro imediato. Uma infraestrutura robusta de segurança cibernética não apenas protege os ativos das empresas, mas também promove a inovação e o crescimento sustentável, ao permitir que as organizações aproveitem ao máximo os benefícios da era digital”.

PESQUISA CIENTÍFICA

“A seleção do CESAR como uma das unidades gestoras do Centro de Competência Embrapii é um marco importante de nossa jornada histórica. Desde nossa fundação sempre buscamos transformar os caminhos que unem pesquisa científica e produção de conhecimento, que precisa ser materializado para atender as demandas complexas que surgirão para a sociedade brasileira. A segurança cibernética é uma dessas demandas”, avalia Eduardo Peixoto, CEO do CESAR.

O MCTI e a Embrapii já anunciaram outros oito Centros de Competência em áreas estratégicas e em temas de fronteira: Tecnologia e infraestruturas de Conectividade 5G e 6G; Open RAN; Tecnologias Imersivas Aplicadas a Mundos Virtuais; Mobilidade Elétrica; Agricultura Digital; Sensoriamento Inteligente; Tecnologias Quânticas e Terapias Avançadas, com investimento total de R$ 495 milhões pela Embrapii. Destes, R$ 480 milhões destinados pelo MCTI e R$ 15 milhões pelo Ministério da Saúde.

O modelo é inédito no país e tem o objetivo de gerar conhecimento e capacitar recursos humanos que irão apontar novos caminhos para atender aos desafios futuros que serão impostos ao setor industrial, por meio da interação com Centros de Competência de excelência e um pool de empresas industriais. A iniciativa combina ações de ampliação e fortalecimento de competência científica e tecnológica em PD&I; formação e capacitação de recursos humanos para PD&I; estabelece associação tecnológica com a indústria e atrai e cria startups em um ambiente de inovação aberta.

Cenário em cibersegurança



Segundo um recente relatório da seguradora Hiscox, o cenário dos crimes cibernéticos em 2024 revela uma tendência preocupante no mundo: ao menos 46% das empresas globais com mais de 250 funcionários admitiram ter pagado resgates para salvaguardar dados de clientes no ano passado. Também 42% das empresas pequenas e médias com menos de 250 funcionários preferiram pagar pelo silêncio das quadrilhas.

Já no Brasil, de acordo com pesquisa feita pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos), realizada em 2022, o país foi a segunda nação mais atingida por ataques cibernéticos na América Latina. Foram cerca de 103,16 bilhões de tentativas de ataques, um aumento de 16% em relação a 2021.

Segundo aponta o relatório "Global DDoS Threat Intelligence", o Brasil sofreu um aumento de 19% no número de tentativas de ataques cibernéticos no segundo semestre de 2022, em relação ao primeiro. O aumento é ainda superior ao observado na média mundial, que foi de 13% no período. Foram registrados mais de 285 mil ataques no país no período - cerca de 40% das 727 mil tentativas de invasão em toda a América Latina. De acordo com o relatório, o ranking se apresenta da seguinte forma:

1) Brasil: 285.529

2) Colômbia: 90.063

3) Argentina: 25.800

4) Equador: 24.540

5) Chile: 24.184

6) México: 15.328

7) Peru: 14.197

8) Venezuela: 2.537

De acordo com o relatório, os principais setores-alvos de cibercriminosos no Brasil são as operações de telecomunicações sem fio, com fio e servidores de processamento de dados. As atenções também estão voltadas às agências e corretoras de seguros e empresas locais de transporte de cargas. Além disso, o Brasil está entre os cinco países com progresso mais lento em cibersegurança (MIT, 2022). O país ficou com pontuação baixa em todos os critérios, como infraestrutura crítica, recursos de cibersegurança, capacidade organizacional e comprometimento com políticas de segurança.

Centros de Competência

Os Centros de Competência Embrapii são iniciativas que criam pontos de referência no Brasil para pesquisas em áreas de tecnologias de fronteira, assim como irão gerar conhecimento no desenvolvimento tecnológico em temas estratégicos, como: Tecnologia e infraestruturas de Conectividade 5G e 6G; Open RAN; Tecnologias Imersivas Aplicadas a Mundos Virtuais; Mobilidade Elétrica; Agricultura Digital; Sensoriamento Inteligente; Tecnologias Quânticas; Terapias Avançadas e, agora, Segurança Cibernética.