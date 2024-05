EXPOISP Brasil - Olinda 2024 apresenta tendências na área de internet e telecom

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A EXPOISP Brasil - Olinda 2024, feira de negócios do setor de ISP e Telecom, chega a sua 8ª edição. Realizado pela Start Produções e Eventos e com montagem assinada pela Evolution Promoções e Eventos, o evento contará com a presença de mais de cem expositores, apresentando ao mercado produtos, tendências e soluções de marcas nacionais e internacionais. Com expectativa de público visitante em 15 mil pessoas, a EXPOISP Brasil - Olinda 2024 acontece entre os dias 8 e 10 de maio, no Pernambuco Centro de Convenções. Profissionais da área podem se inscrever gratuitamente no site do evento.

“Serão mais de 50 palestras e painéis, e o critério segue sendo o que está em alta no mercado. Vamos abordar os assuntos de relevância, alinhados com o momento e a necessidade do mercado, além de encaixar os conteúdos que classificamos como ‘fora da caixa’, como por exemplo, palestras motivacionais e palestrantes fora do mercado de telecom”, destaca Francisco Henrique Nascimento, CEO da Start Produções e Eventos.

Com a expectativa da geração de novos negócios e o crescimento do mercado de provedores, o evento promoverá importantes oportunidades de intercâmbio profissional através das mais de cem marcas presentes, além da grade de conteúdo e espaços tecnológicos interativos.

Seguindo o compromisso permanente de inovação no mercado, o evento trará neste ano temas como legislação, postes, redes neutras e gestão, sempre com profissionais experientes da área para fortalecer e difundir o conhecimento. A EXPOISP Brasil - Olinda 2024 terá espaço direcionado para apresentações, workshops e rodadas de mercado sobre os mais diversos temas, apresentando uma exposição mais completa, indo de gestão à inovação, até assuntos técnicos.

“Nossa equipe está preparando tudo para que a EXPO ISP OLINDA 2024 seja mais um sucesso e agregue muitos bons negócios para nossos expositores, parceiros e visitantes”, pontua Amabily Nunes, CEO da Evolution Promoções e Eventos, responsável pela montagem do evento.

MERCADO REGIONAL

O Nordeste é a região brasileira com maior número de provedores de serviços de internet (ISPs), reunindo as principais capitais do País com as maiores participações neste mercado. Neste contexto, Pernambuco é um dos principais hubs, um dos maiores na cadeia em número de empresas de Telecom e Internet. Segundo a Anatel, o estado está no ranking nacional como destaque na região com maior número de provedores licenciados.

PROGRAMAÇÃO:

DIA 08.05.2024

8:00 - CREDENCIAMENTO

9:40 - Palestra: Importância da Segurança do Trabalho e a Cultura Prevencionista

10:20 - Painel: CGNAT em Grande Escala com NFWare

11:00 - Palestra: Como Aumentar o Faturamento Através do Salário Emocional e Comunicação para Resultados

12:20 - ALMOÇO

13:40 - Palestra: IoT como uma ferramenta para a redução do tempo de reparo de redes FTTx

14:20 - Palestra: Empresas Feitas Para Durar

15:00 - Palestra: Vamos Falar de Futuro?

15:30 - Painel: Atualizações Regulatórias e Fiscalizações 2024, Como Proceder?

16h:30 - Porque o seu provedor de internet não vem crescendo na velocidade que deveria?

20:00 - ENCERRAMENTO

DIA 09.05.2024

9:40 - Palestra: Inteligência e Economia: Estratégias de Balanceamento no Mundo MPLS

10:20 - Palestra: Contabilidade Tributária para Provedores. Principais “gaps” e Como Resolvê-los

11:00 - Palestra: DDoS - Proteção contra ataques de Hackers

11:40 - Palestra: OS 5P´s Altamente Lucrativos para seu Provedor

12:20 - ALMOÇO

13:40 - Palestra: eSocial e Segurança do Trabalho - Atenção, obrigatoriedade para empresas de pequeno porte

14:20 - Palestra: Streaming em Alta - Mercado e Tendências

15:00 - Painel: Digilivro: Engajamento e Benefícios Fiscais

15:30 - Palestra: Gestão de Cancelamento: Aumente sua Eficiência Operacional com uma Gestão Agressiva ao Cancelamento

17:30 - Palestra: Alta Performance em Vendas e Atendimento!

20:00 - ENCERRAMENTO

DIA 10.05.2024

9:40 - Palestra: Liderança que Transforma. Que Líder ISP Você Está Sendo?

10:20 - Palestra: Desvendando as Tecnologias por Trás do Wifi 6 e Wifi 7

11:00 - Palestra: Conectando Estratégia e Ação: O caminho para um crescimento de sucesso.

11:40 - Palestra: "ISP de Sucesso: Como Vender Mais, Fidelizar Clientes e Melhorar a Lucratividade"

12:20 - ALMOÇO

13:40 - Palestra: Os Melhores Influenciadores para a Sua Marca Estão Dentro da Sua Empresa!

14:20 - Painel: Redes Ópticas à Prova de Futuro

15:00 - Palestra: 10 Passos para Implementar o CFTV IP no seu Provedor

15:30 - Palestra: A Operadora Virou ISP e o ISP Virou Operadora

16:30 - Palestra: Na Guerra é Melhor!

17:30 - Palestra: Empresa Cresceu e Não dou Conta Sozinho!

18:30 - SORTEIO

20:00 - ENCERRAMENTO

SERVIÇO:

EXPOISP BRASIL - OLINDA 2024

Data: 8, 9 e 10 de maio de 2024.

Horário: 8h às 20h.

Local: Pernambuco Centro de Convenções (Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda).

Informações e inscrições: https://expedicao.expoispbrasil.com.br/events/66?uf=pe&is_national=true#agenda