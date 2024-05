Feira de Tendências para Casamento New Wed abre o mês das noivas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O mês de maio começa com mais uma edição da maior feira de tendências para casamentos do Norte e Nordeste e uma das maiores do Brasil, a New Wed, da empresária Cindy Noel, que vai acontecer pela primeira vez no Mirante do Paço, nos dias 4 e 5 de maio. O evento vai reunir expositores de segmentos como bolos, doces, beleza, acessórios, decoração, foto, vídeo, convites, espaços para eventos, e outros, para que o público possa negociar condições diferenciadas e principalmente conferir as novidades.

A New Wed se destaca dos demais eventos de casamentos do País por proporcionar uma experiência única na hora do planejamento do casamento. Além da seleção criteriosa dos expositores de todo o Nordeste, sempre reunindo nomes de destaques de cada área de atuação. Entre os expositores, Lana Bandeira, Lucinha Cascão, Fabiano Reis e Sílvio Medeiros, Bosquinho Lacerda, Clara Sobral, Usina Dois Irmãos, La Cuisine, Capela dos Milagres, Romildo Alves, Dannilo Carmargos, Instituto Ricardo Brennand, entre outros.

EM BUSCA DE CASAMENTO

Pela primeira, a feira contará com o Lounge dos Noivos, assinado do Fillip Miranda. E um longe para as noivas, assinado por PatBO, que entregará a toda as noivas um voucher com desconto na loja para quem quiser adquirir vestido de noiva e vestidos de festa. Um espaço conceito da OD Collection também estreia na feira, com uma mostra de móveis para os casais e distribuição de vouchers com desconto.

Também pela primeira vez, haverá expositores de Alagoas e Rio Grande do Norte. Estarão nomes como o recém inaugurado Nanii Hotel e a famosa Capela dos Milagres. A New Wed Feira Tendência 2024 contará com decoração assinada pelo renomado decorador e arquiteto Paulinho Melo.

A expectativa é que a New Wed receba mais de 5 mil visitantes, em dois dias de feira, e que movimente mais de 8 milhões em negócios fechados. A feira, que surgiu em 2016, recebe visitantes de todo o Brasil, e fomenta a economia local gerando cerca de 400 empregos diretos e indiretos. Além de mais de 40 expositores, o evento terá Espaço Gourmet. Outra novidade é o Lounge Noivos e Noivas, ponto de encontro entre os expositores e os visitantes.

Os ingressos para a feira estão à venda no site Evenyx (https://www.evenyx.com/new-wed-feira-de-tendencias/ingressoprime).