Gás natural teve reajuste médio de 6,89% em Pernambuco e já está em vigor

O mês de maio começou com um aumento médio de 6,89% no preço do gás natural em Pernambuco. O novo percentual vale para os meses de maio a junho e está sendo repassado aos consumidores pela Companhia Pernambucana de Gás Natural (Copergás). Na divisão por categoria de cliente, o usuário residencial teve o menor reajuste, com variação de 4,3%. A recomposição trimestral da tarifa de gás natural foi autorizada pela Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe), responsável pela fiscalização da atividade.

De acordo com a Arpe, o reajuste foi calculado de acordo com o aumento médio no valor do gás natural repassado pelas fornecedoras da Copergás, que registrou uma alta média de 7,92%. Segundo a Agência, a Copergás decidiu repassar um reajuste menor do que recebeu das suas supridoras.

"O preço de venda da concessionária para os seus consumidores se relaciona diretamente com as variações obrigatórias do valor do insumo, que flutua de acordo com a transferência dos principais supridores de gás natural e suas oscilações no mercado nacional e internacional. Mesmo assim, Pernambuco ao ponderar a média, conseguiu manter a competitividade com uma das tarifas mais baixas do mercado nacional. A Arpe reforça que, dentre as várias categorias atendidas, o consumidor residencial é o grupo menos atingido pelo atual reajuste trimestral, ficando com a ordem média de 4,3%", reforça a Agência.

"O quantitativo desta categoria representa a maioria dos clientes da concessionária, correspondendo a 11,7 mil medidores. É importante ressaltar, que a categoria residencial teve um aumento quase 40% abaixo da média de todo o universo de consumidores da Copergás", explica o diretor de Regulação Econômico-Financeira da Arpe, Fred Maranhão. O gestor afirma que a medida integra as ações da agência reguladora e do Governo de Pernambuco para reduzir o peso no bolso dos cidadãos.