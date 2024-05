Vendas de veículos novos têm melhor abril desde 2019, aponta Fenabrave

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As vendas de veículos novos voltaram a se aproximar do patamar de antes da pandemia, com 220,8 mil unidades comercializadas no mês passado. Divulgado nesta sexta-feira, 3, pela Fenabrave, a associação que representa as concessionárias, o resultado representa uma alta de 37,4% frente ao número de abril do ano passado.

Na comparação com março, o crescimento foi de 17,6%, em balanço que engloba carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

Melhor abril do setor desde 2019, quando foram emplacados 231,9 mil veículos no País, o desempenho reflete a melhora das condições de crédito, dada a queda dos juros, assim como a demanda consistente das locadoras, que estão renovando suas frotas.

"O momento mais favorável ao crédito e os juros mais contidos continuam tracionando o setor, especialmente, o mercado de automóveis e comerciais leves", comentou o presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Júnior.

Produção de veículos



No mês de março, o licenciamento e a produção de veículos no Brasil apresentaram crescimento em relação a fevereiro, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). No entanto, ambos manifestaram queda na comparação anual.

Em relação ao licenciamento, o crescimento foi 13,6% ante fevereiro, com 187.731 unidades comercializadas. O licenciamento inclui tanto veículos leves quanto caminhões e ônibus.

Por outro lado, houve queda de 5,7% em comparação a março do ano passado o que, para o presidente da Anfavea, pode ser explicado pelo fato de março deste ano ter tido três dias úteis a menos que março de 2023. “A média diária de vendas [em março] foi de 9,4 mil unidades”, disse Márcio de Lima Leite, presidente da Anfavea.

Já a produção cresceu 3,2% em comparação a fevereiro deste ano, com 195.751 unidades montadas. “A produção foi a melhor desde novembro e vai se ajustando à crescente demanda do mercado. Em março, ela se aproximou do patamar de 200 mil unidades”, disse Leite. Mas em relação ao mesmo mês do ano passado foi registrada queda na produção de 11,8%.