CDL Recife lança campanha para incentivar vendas no Centro neste mês de maio

Para incentivar as vendas no comércio do Centro do Recife, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) lançou, na manhã deste sábado (04/05), a campanha Vem pro Centro Dia das Mães. A campanha institucional envolve pelo menos 1.500 lojas da região central da capital pernambucana e também estabelecimentos do shopping Boa Vista. Na ação, cada estabelecimento terá sua estratégia para atrair os clientes. De acordo com o presidente da CDL Recife e também do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços (Sindilojas Recife), Fred Leal, a expectativa é incrementar em pelo menos 5% as vendas deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado.

A iniciativa conta com cartazes, faixas nas ruas e uma bandinha, que circulou por ruas centrais da capital pernambucana. O mote é destacar variedade, preço baixo e qualidade nos produtos. A campanha deu início durante o Vivo Centro, projeto de iniciativa da Prefeitura do Recife para promover a reabilitação urbana do centro da cidade. No encontro, a CDL também ofereceu serviços à população e a lojistas como consultas de SPC e Serasa, consulta de score, certificação digital e recuperação de crédito.

Mais de um presente

Pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offerwise Pesquisas, mostra que 78% dos consumidores devem realizar pelo menos a compra de um presente no período. Na lista estão mães (75%), esposa (18%), sogra (16%) e avó (12%). A sondagem, feita em todas as capitais, revela que 18% dos consumidores devem gastar até R$100, enquanto 23% compraram presentes entre R$101 a R$200. Entre os itens mais procurados estão roupas, perfumes e cosméticos, além de calçados e acessórios e serviços como almoço ou jantar fora. Para o varejo, o Dia das Mães é considerado a principal data comemorativa do primeiro semestre e a segunda mais importante do ano, perdendo somente para o Natal.

Localize produtos e lojas

Por meio de uma plataforma virtual, é possível localizar lojas e segmentos no Centro do Recife. É a Rota do Comércio (www.rotadocomercio.com.br), que já reúne 1.093 lojas de diversos segmentos, nos bairros de Santo Antônio, São José e Boa Vista. Basta acessar e digitar o nome do estabelecimento, por nome da rua ou então digitar a categoria desejada, no campo ‘Atividades’. No mapa, aparecerão os pontos de venda, endereço, a rede social, o horário de funcionamento e contatos. Também é possível identificar estacionamentos privados e de Zona Azul, paradas de ônibus, bicicletários e pontos turísticos.