Dia das Mães deve movimentar R$329 milhões em Pernambuco, afirma Fecomércio PE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com a data, o segmento de vestuários e calçados desponta como líder em vendas, com uma estimativa de movimentação de R$133 milhões

Em Pernambuco, o Dia das Mães, considerado a segunda data comemorativa mais importante do ano, deverá movimentar cerca de R$329 milhões em vendas no varejo. Isso representa um aumento de 3,96% em relação ao ano anterior e o maior volume de vendas desde 2015, conforme revelou o recorte local realizado pela Fecomércio PE, a partir da pesquisa especial da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), com estimativa de que em 2024 a data deverá arrecadar aproximadamente R$13,23 bilhões em todo o território nacional.

PRESENTES MAIS BARATOS

Segundo o recorte no Estado, a preferência por presentes de menor custo é uma tendência observada, pois esses produtos representam uma opção mais acessível. O volume de vendas estimado no segmento de vestuários e calçados é o mais forte com movimentação de R$133 milhões, seguido por Farmácias e perfumarias (R$78 milhões) e itens de utilidades domésticas e eletroeletrônicos (R$38 milhões).

Ainda na mesma pesquisa, também foi revelada uma estimativa de 25,9 mil empregos temporários gerados em todo o País, representando um aumento de 8,8% em relação a 2023. O salário médio de admissão está previsto em torno de R$1.794, um incremento de 7,1% em relação ao ano anterior.

VAREJO PERNAMBUCANO

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE) realizou um levantamento com empresários do varejo e serviços na Região Metropolitana do Recife e nos municípios de Caruaru e Petrolina, identificando as estratégias-chave para essa data. Dentre elas, 35% mencionaram a oferta de descontos, 31% destacaram o uso da publicidade para atrair consumidores, e 21% apontaram a importância da presença online e nas redes sociais para atrair clientes.

As perspectivas dos empresários para o Dia das Mães deste ano são otimistas, com 70% dos pesquisados acreditando em um desempenho superior ao ano anterior, enquanto apenas 6,6% demonstram pessimismo em relação às vendas. Essas expectativas positivas são embasadas na melhoria econômica, em estratégias de vendas promissoras e no bom momento sazonal dos consumidores.

“As duas pesquisas realizadas pela Confederação que medem as perspectivas do comércio tanto do ponto de vista dos varejistas quanto dos consumidores apontam crescimento do setor”, afirma Tadros. Ele lembra que o indicador que mede a confiança dos varejistas em relação às condições atuais de suas empresas aumentou 6,4% em relação a março e a intenção de consumo teve a primeira alta em quatro meses, com avanço de 0,4%. “O orçamento menos apertado das famílias deve favorecer as compras em praticamente todos os segmentos”, ressalta o presidente da CNC, José Roberto Tadros.

Para Bernardo Peixoto, presidente da Fecomércio-PE, a perspectiva é promissora para o comércio em Pernambuco neste Dia das Mães. “Os números projetados apontam um bom movimento no varejo, o que aponta a resiliência e a adaptação dos nossos empresários. Com um aumento nas vendas em relação ao ano anterior e uma diversificação significativa nos segmentos de varejo em destaque, estamos preparados para atender às necessidades dos consumidores. Além disso, as estratégias dos empresários, como novas modalidades de pagamentos, utilização de redes sociais e promoções, fortalecem nossa confiança em um bom desempenho”, afirma.