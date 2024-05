TheSaint inaugura sua primeira loja no Nordeste, no RioMar Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A marca paulista, conhecida por seu estilo streetwear, abriu suas portas no piso L2 do mall

Os apreciadores da moda em Recife recebem a TheSaint, uma marca pioneira no estilo oversized no Brasil. Escolhendo a cidade para sua terceira loja física e a primeira no Nordeste, a marca paulista realizou um investimento estimado em torno de R$500 mil.

Localizada no piso L2 do RioMar, a loja foi inaugurada oficialmente nessa terça-feira (7). A marca traz consigo conceitos internacionais do streetwear, adaptados ao estilo de vida brasileiro. A coleção oferece uma variedade de peças, desde t-shirts e jaquetas até acessórios como bonés e pins, incluindo também vestidos e blusas em tule, sempre priorizando estilo, conforto e representatividade.

A TheSaint, prestes a completar 10 anos no mercado, teve seu início em 2014 como um hobby dos irmãos Fortex, Henrique e Kleber, que customizavam suas próprias roupas. Desde então, evoluiu de sua origem na periferia de São Bernardo do Campo, em São Paulo, para uma flagship na Oscar Freire.

Em parceria com Lucas Cavenco e o grupo oáz, liderado por Bento Guida, o objetivo da marca sempre foi se tornar a maior no segmento streetwear do país. Atualmente, além das lojas em São Paulo e Rio de Janeiro, a marca planeja expandir para outras capitais no segundo semestre.

"Nós acreditamos no potencial da cena do streetwear no Nordeste brasileiro e chegar ao Recife é uma oportunidade de nos conectarmos com nosso público e aprender mais sobre a cena local para aplicarmos em nossos conceitos", destaca Lucas.

A estreia em solo pernambucano é marcada pela coleção NOGARD, inspirada na história imaginária de um dragão lendário, com uma atmosfera medieval futurista. Destaca-se também o drop São Jorge, reverenciado pelos sócios da marca, que conta com 13 estampas exclusivas em parceria com o artista Zika das Artes.

Uma das peças mais populares é a releitura de São Jorge vestindo moletom TheSaint. "A marca tem um compromisso social, apoiando novos artistas e pessoas de todos os nichos", afirma Henrique Fortes, sócio e diretor criativo da TheSaint.