Raquel Lyra entrega requalificação de base operacional da Copergás e anuncia implantação de montadora de tratores em Caruaru

A gestora também garantiu investimento de R$ 8 milhões para infraestrutura do Distrito Industrial do município

A governadora Raquel Lyra anunciou investimentos em Caruaru, nesta sexta-feira (31). No Agreste, a gestora deu detalhes sobre novas ações voltadas à interiorização da operação do gás natural, com a entrega da requalificação da Base Operacional da Companhia Pernambucana de Gás (Copergás) na cidade, que contou com investimentos na ordem de R$ 6,2 milhões. Uma montadora de tratores da empresa chinesa YTO Group também chegará ao município, com investimento de R$ 150 milhões e geração de 600 empregos diretos. E para garantir infraestrutura, serão investidos R$ 8 milhões nas vias do Distrito Industrial de Caruaru.

“Nós inauguramos a primeira sede da Copergás no interior com a expansão administrativa da companhia, que vai atender Caruaru e toda a região. São R$ 6 milhões nessa obra, mas o que a gente vai investir na região são mais de R$ 60 milhões até 2029. E um anúncio muito importante também é o da montadora de tratores chinesa, o YTO, que está trazendo para cá esse empreendimento a partir da parceria que nós estamos firmando com eles. E para completar, o Governo do Estado vai investir R$ 8 milhões para poder fazer o calçamento e a infraestrutura do Distrito Industrial, ao lado da Prefeitura de Caruaru. É assim que vamos levar a expansão, modernização e desenvolvimento para o nosso Interior”, destacou a governadora Raquel Lyra.

O protocolo de intenções para a implantação da montadora foi assinado pela governadora e a empresa de capital chinês YTO Group, um dos principais e mais antigos fabricantes de máquinas agrícolas da China. As obras serão iniciadas este ano e a previsão é de que a operação comece no final de 2026.

Inicialmente, a empresa prevê a produção de 120 máquinas de tratores por mês. A fábrica é formada pela união da YTO e da AGF Tratores, empresa brasileira que atua no setor de máquinas e implementos agrícolas. “A escolha por Caruaru, em Pernambuco, foi pela recepção que nós tivemos para implantar a montadora. O município mostrou a logística que precisávamos. E vamos levar esses automóveis tratores para toda a América Latina a partir daqui”, registrou o presidente do Conselho Administrativo da AGF, Alfredo Gonçalo.

O empreendimento será implantado em uma área no Polo Industrial do município e contará com incentivos fiscais ofertados pelo Estado.

Para a melhoria da estratégia de interiorização da rede de gás natural em Pernambuco, a Base Operacional de Caruaru foi entregue totalmente requalificada, com melhorias e ampliação na sua infraestrutura. Essa é a única base operacional da Copergás fora da Região Metropolitana do Recife.

A BOC funcionará como um escritório avançado da Copergás em Caruaru, abrigando um escritório operacional da companhia e servindo como base de armazenamento de materiais para expansão e manutenção da rede.

COPERGÁS EM CARUARU

“A modernização e ampliação da Base Operacional de Caruaru registra o compromisso da Copergás em contribuir para o desenvolvimento do Agreste pernambucano, interiorizando ainda mais as suas operações. Os investimentos para o próximo ciclo são fruto do compromisso que o governo estadual tem como acionista da Copergás junto com os sócios privados que optaram por investir mais em Pernambuco”, explicou o presidente da Copergás, Felipe Valença.

A companhia planeja investir R$ 223 milhões nos municípios do Agreste no ciclo de 2024 a 2029. O número representa um incremento importante, pois no ciclo anterior (2018-2023) foram investidos R$ 40 milhões na região.

Para a cidade de Caruaru, o plano da Copergás contempla o investimento de R$ 67 milhões na ampliação do atendimento ao município. No ciclo anterior, Caruaru recebeu investimentos de R$ 15 milhões. Até 2022, a Copergás atendia dez clientes no município, entre os segmentos industriais, postos de GNV (Gás Natural Veicular) e residenciais. Com o novo planejamento estratégico, nos primeiros meses de 2024, a base de clientes foi ampliada para 21 (representando 777 unidades consumidoras).