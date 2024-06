Artesanato de Talentos inaugura loja social de São João no RioMar Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O espaço colaborativo comercializa roupas, acessórios e adereços assinados por artesãs e artesãos do Pina e Brasília Teimosa, com estímulo ao empreendedorismo comunitário

Junho chega dando as boas-vindas à festa mais tradicional do Nordeste. Para entrar no clima dos arraiais e quadrilhas que movimentam a programação da capital ao interior, não pode faltar a blusa xadrez, o vestido de chita, a casa decorada e uma mesa arrumada para receber as delícias de milho.

De olho em atender a essa demanda e estimular a geração de renda por meio do empreendedorismo social foi inaugurada esta semana, no Riomar Recife, a loja colaborativa Artesanato de Talentos edição de São João. Lá são comercializados roupas, acessórios e adereços temáticos produzidos por 19 artesãs e artesãos do Pina e Brasília Teimosa.



Na loja Artesanato de Talentos, do RioMar Recife, são comercializados roupas, acessórios e adereços temáticos produzidos por 19 artesãs e artesãos do Pina e Brasília Teimosa - Divulgação

A iniciativa é uma parceria do Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social com a Fecomércio-PE e o RioMar Recife, que capacita os microempreendedores comunitários e proporciona uma loja sem custo para exposição e venda dos produtos. O projeto foi lançado em 2015 e ocorre sempre em datas festivas e de grande movimentação do comércio, que incluem também Natal e Carnaval.

Com peças que variam de R$ 10,00 a R$ 220,00, nesta edição a Artesanato de Talentos está localizada no Piso L1, ao lado da Bacio di Latte, e conta com mais de 3 mil itens para venda. Entre as opções estão vestimentas para crianças e adultos, arranjos de cabelo, lenços, itens de decoração em macramê, crochê e materiais recicláveis, porta-guardanapos, sousplat e louças.

Na loja Artesanato de Talentos, do RioMar Recife, são comercializados roupas, acessórios e adereços temáticos produzidos por 19 artesãs e artesãos do Pina e Brasília Teimosa - Divulgação

PRODUÇÃO E CRIATIVIDADE

A diretora de Desenvolvimento Social do Grupo JCPM, Lúcia Pontes, explica que o projeto valoriza a produção e a criatividade das pessoas que residem no entorno do shopping. “Com a ação incentivamos também práticas sustentáveis, com a confecção com materiais reaproveitáveis, e fortalecemos sobretudo o empreendedorismo feminino. Esses são atributos importantes que agregam valor aos produtos comercializados, somado com a qualidade e originalidade das peças”, destaca Lúcia.

Com a parceria com a Fecomércio, os participantes recebem capacitações sobre gestão, montagem de vitrine, precificação, atendimento ao cliente, marketing digital, entre outras. “Com as qualificações e mentorias, fortalecemos a qualidade técnica e a autoestima para que os empreendedores conquistem autonomia para alavancar seus negócios”, pontua a secretária-executiva do Instituto Fecomércio, Wilma Fonseca.

Na loja Artesanato de Talentos, do RioMar Recife, são comercializados roupas, acessórios e adereços temáticos produzidos por 19 artesãs e artesãos do Pina e Brasília Teimosa - Divulgação

A Artesanato de Talentos funcionará até o dia 23 de junho, véspera de São João. Durante o período, a expectativa é gerar cerca de R$ 50 mil em vendas.

Artesãs e artesãos participantes:

Ana Maria – Criando com Ana; Cecita Maia – Crie&Recrie; Cristina Lima – Linhas e Artes; Eduardo de Sena – Mãos Mágicas; Edvaldo Lima – Reciart’s; Ivani Oliveira – Mãos Mágicas; José Roberto – Arte em Família; Joselaine Firmino – Mulheres de Arte; Luciana Souza – Arte Criativa; Maria Auxiliadora – Mãos Mágicas; Maria José – Arte em Família; Maria José Costa – Reciclagem Brasília Teimosa; Maria Monteiro – Clube de Mães Criativas de Brasília Teimosa; Ninha – Ninha arte; Rosimary Paixão – Rosiart’s; Roseineide Pessoa – Arte em Família; Rose Lima – Linhas e Artes; Rosilda Pessoa – Arte em Família; Taciana Melo – Artesanato Melo; e Wcione Santos – Wcione Santos Artesanato.

SERVIÇO:



Artesanato de Talentos

Quando: de 1º a 23 de junho

Local: Piso L1 do RioMar Recife, ao lado da Bacio di Latte.