Pernambuco anuncia R$ 331 milhões em investimentos privados e geração de 1.355 empregos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Pernambuco anunciou, nesta terça-feira (4), um novo ciclo de investimentos que compreende 50 empreendimentos industriais a implantar ou ampliar suas operações no Estado. Ao todo, eles somam R$ 331,5 milhões com expectativa de geração de 1.355 empregos, sendo 604 na Região Metropolitana do Recife e 751 direcionados para o interior. Os números foram divulgados na sede da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe).

Os dados são referentes aos projetos de indústrias aprovados para concessão de incentivos fiscais pelo Programa de Desenvolvimento de Pernambuco (Prodepe) e pelo Programa de Estímulo à Indústria de Pernambuco (Proind). Por ano, são realizadas, em média, quatro a cinco reuniões com a soma desses projetos. A reunião foi a segunda de 2024 e representa o dobro de investimentos e empregos anunciados na primeira, quando foram apresentados R$ 166,5 milhões e 661 empregos por meio de 32 projetos.

“Isso demonstra que Pernambuco sai na frente na retomada da liderança da economia do Nordeste, distribuindo este desenvolvimento para o interior. A soma dos dois anúncios de 2024 representa cerca de R$ 500 milhões e mais de dois mil novos empregos”, disse o secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Carlos Sant’Anna.

PROJETOS APROVADOS

Durante a realização da 126ª Reunião do Conselho Estadual de Políticas Industrial, Comercial e de Serviços, o Condic, foi aprovado um total de 79 projetos, sendo: 50 indústrias, 13 importadoras e 16 centrais de distribuição. Os investimentos em indústrias dividem-se da seguinte forma: Prodepe com 15 projetos que somam R$ 222,5 milhões e 611 empregos; e Proind com 35 projetos que totalizam R$ 109,0 milhões com expectativa de 744 empregos. Desse total, R$ 91,3 milhões e 447 empregos seguirão para o interior do estado.

Entre os projetos industriais aprovados, em destaque está a fábrica da Oggi Sorvetes que aplicará R$ 146,7 milhões para implantar sua unidade em Abreu e Lima e deverá gerar 219 vagas diretas de trabalho. Outros empreendimentos como Arcelomittal e Atlas Indústria de Eletrodomésticos também investem em Pernambuco e seguem para cidades como Caruaru e Escada. Entre outros empreendimentos, estão ainda: Tron Controles Elétricos (Recife), SL Cereais (Cabo de Santo Agostinho), Metalúrgica de Toni (Vitória de Santo Antão), Pesqueira Pré-moldados (Pesqueira), Demel Indústria Alimentícia (São José do Egito), Indústria de Laticínios Porteiras (Tupanatinga) e LBN Indústria (Petrolina), entre outros.

"Estamos muito felizes em chegar a Pernambuco. Há uma semana que iniciamos a nossa operação, e a primeira loja deverá funcionar nos próximos dias. A projeção para o Nordeste é muito boa, principalmente por conta do calor. No Brasil, temos em torno de 1.000 lojas, e a gente acredita que, no Nordeste, vamos chegar a esse número bem rápido", detalhou Paulo Reis, diretor de operações da Oggi Sorvetes.



PROIND

Já os projetos em destaque do Proind são: Nova Canaã em Petrolina (R$ 18 milhões), Beston Indústria de Biomassa em Santa Cruz do Capibaribe (R$ 35 milhões), Jose Ferreira Plásticos em Arcoverde (R$ 5,5 milhões), Trisoft Têxtil em Escada (R$ 20 milhões), Adenildo de Melo em Itaíba (R$ 5,0 milhões) e Adhflex Embalagens em Caruaru (R$ 2,5 milhões).

"A gente está animado com 2024 e sente que o empresário está recuperando a vontade de estar em Pernambuco. Aprovamos 79 projetos de indústrias, centrais de distribuição e importadores atacadistas que irão gerar renda e oportunidades de emprego aqui no nosso Estado", comentou André Teixeira Filho, diretor-presidente da Adepe.

EMPRESAS DE IMPORTAÇÃO E CENTRAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Ao todo, 13 projetos de empresas de importação receberam parecer favorável e estão localizados na RMR e na Mata Sul. As importações anuais previstas chegam a R$ 142,6 milhões e geram um recolhimento de ICMS de R$ 14,5 milhões para o Estado. Entre as empresas com projetos de importação aprovados estão Pernambuco Química S/A, Tron Controles Elétricos, Indústria Química Anastácio S.A. e Norpolim Noreste Polímeros.

Dezesseis Centrais de Distribuição incentivadas neste Condic irão gerar R$ 79,2 milhões entre compras e transferências anuais previstas com recolhimento anual de ICMS de R$ 9,8 milhões. Municípios como Itaiba, Caruaru, Afogados da Ingazeira, Petrolina, Vitória de Santo Antão, Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes e Recife foram contemplados pelos projetos.

Em 2023, o Governo de Pernambuco chegou à marca de 145 empresas atraídas/ampliadas com geração de 4.944 empregos diretos, os investimentos totalizaram R$ 2,6 bilhões. Entre os empreendimentos estiveram Mondeléz, Pepsico, Musashi, Colchões Castor, Ambev, Heineken, Noronha Pescados, Mix Mateus, R2IBF Indústria de Fármacos, Fante Bebidas, Ypê, Novo Atacarejo e Saint Gobain.