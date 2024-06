Governo de Pernambuco antecipa folha de pagamento para antes do São João

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Governo de pernambuco anunciou, nesta quinta-feira (6), a antecipação do pagamento do salário do mês de junho para servidores públicos ativos, comissionados, aposentados e pensionistas.

O pagamento, que seria realizado no dia 28 de junho, foi antecipado para o dia 21 do mesmo mês - três dias antes do São João -, que será ponto facultativo no Estado, transferido do Corpus Christi.

De acordo com a gestão estadual, medida visa injetar 1,47 bilhão na economia local. "Vamos antecipar o salário de junho em sete dias, em um dos períodos mais importantes para a economia e o turismo do Estado, garantindo que os servidores possam aproveitar a tradição dos festejos juninos da melhor maneira possível", afirmou a governadora Raquel Lyra.



A antecipação do salário deve beneficiar 253 mil servidores de todo o Estado. Na data do pagamento, 21, estarão em funcionamento, nos órgãos e entidades da administração estadual, apenas serviços indispensáveis.