São João e Dia dos Namorados movimentam vendas do comércio do Recife neste mês de junho

CDL Recife lança, neste sábado (08), campanha institucional para atrair clientes e incentivar ainda mais os negócios do setor no segundo melhor mês do ano para o varejo

O São João e o Dia dos Namorados, duas datas importantes para o varejo, prometem movimentar as vendas do comércio do Recife neste mês de junho. São duas datas relevantes que, tradicionalmente, estimulam as vendas de diversos setores do setor varejista em junho, o segundo melhor período do ano de vendas para o setor, após Natal e Ano Novo.



“A combinação dessas duas datas atrai mais pessoas ao Centro do Recife, em busca do presente dos namorados, de uma roupa para as festas juninas, para viajar e também itens para a produção de artigos ligados aos festejos”, adiantou o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), Fred Leal. Entre os itens mais procurados estão roupas, calçados e acessórios, além de cosméticos e eletrônicos. Sem falar de material para decoração e ornamentação de pratos e ambientes para o período junino.

CAMPANHA VEM PRO CENTRO

Para incentivar as vendas e atrair mais clientes ao Centro do Recife, a CDL Recife lança, neste sábado (08), a campanha Vem Pro Centro Dia dos Namorados e São João. A ação institucional ocorrerá a partir das 9h, na Rua Duque de Caxias e Praça da Independência, conhecida como a pracinha do Diário, e vai envolver pelo menos 1.500 lojas da região central da capital pernambucana, além de estabelecimentos do shopping Boa Vista. Cada loja fará sua estratégia.

Será uma ação temática, realizada em conjunto com o Viva o Centro, que é de iniciativa da Prefeitura do Recife e do Recentro. No encontro, a CDL também levará serviços à população e a lojistas como consultas de SPC e Serasa, consulta de score, certificação digital e recuperação de crédito. O evento anterior, voltado ao Dia das Mães, aconteceu na Rua Nova.

Segundo o representante do varejo recifense, a campanha é um reforço, mas a comercialização de produtos para o mês de junho começa com antecedência para atender, principalmente, o mercado de eventos, grupos de quadrilhas e empreendedores que geram renda com esse período do ano, a exemplo de artigos para decoração de ambientes. Sem falar que escolas, academias e outras empresas criam cenários para criar o clima junino.

PLATAFORMA LOCALIZA LOJAS

Por meio de uma plataforma virtual, é possível localizar lojas e segmentos no Centro do Recife. É a Rota do Comércio (www.rotadocomercio.com.br), que já reúne 1.093 lojas de diversos segmentos, nos bairros de Santo Antônio, São José e Boa Vista. Basta acessar e digitar o nome do estabelecimento, por nome da rua ou então digitar a categoria desejada, no campo ‘Atividades’. No mapa, aparecerão os pontos de venda, endereço, a rede social, o horário de funcionamento e contatos. Também é possível identificar estacionamentos privados e de Zona Azul, paradas de ônibus, bicicletários e pontos turísticos.