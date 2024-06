Governo de Pernambuco e TAP Air Portugal se reúnem para debater promoção turística

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O encontro do governo com executivos da TAP Air Portugal buscou discutir a expansão da publicidade de Pernambuco no mercado português

Nesta terça-feira (11), em uma iniciativa para impulsionar o turismo em Pernambuco, a vice-governadora Priscila Krause, em conjunto com o secretário de Turismo e Lazer, Daniel Leite, Guilherme Cavalcanti, Desenvolvimento Econômico, e Eduardo Loyo, presidente da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), reuniram-se com executivos da TAP Air Portugal para discutir a expansão da publicidade do estado no mercado português.

“Estamos investindo na promoção de Pernambuco e a relação com Portugal é especial, até porque temos uma ligação histórica com esse país. As tratativas de hoje colaboram ainda mais para continuar avançando no número de turistas que chegam ao nosso Estado e vêm conhecer de perto nossa cultura e belezas naturais”, disse a Priscila.

“É muito importante continuar e ampliar esse trabalho de divulgação do nosso estado no exterior. Ontem foi comemorado o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, e os portugueses têm uma identificação com o Recife. É nossa rota internacional mais antiga. Tenho certeza que mais reverberação dos nossos atrativos turísticos por lá trará resultados ainda melhores para a nossa economia”, avaliou Daniel Leite, secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco.

O encontro contou com a presença do CEO da TAP Air Portugal, Luís Rodrigues, da Diretora de Comunicação Corporativa & Relações Externas, Rita Tamagnini, e do Diretor para as Américas, Carlos Antunes. Na pauta, estratégias para ampliar a presença do destino Pernambuco nas peças de divulgação em Portugal.

Para o mês de junho, a rota Lisboa-Recife contará com 52 pousos e 52 decolagens, totalizando 104 voos, entre os destinos. Portugal também representa a maior parte dos estrangeiros que entram no estado em voos internacionais diretos: em maio, foram 5.174 passageiros vindos de Lisboa, de acordo com dados da Polícia Federal compilados pelo Setor de Estudos e Pesquisas da Setur/Empetur. Isso representa 26,61% das pessoas vindas do exterior para Pernambuco por via aérea.